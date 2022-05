Un intendente de Frigerio cerca de Milei

E

l intendente de Puerto Belgrano, Mauricio Davico, expresó afinidad hacia Javier Milei al ser consultado en una entrevista televisiva. "Con Milei coincido en que hay que achicar el Estado”, dijo y se distanció de Horacio Rodríguez Larreta al sostener que "no se lo escuchó en modo presidencial". Davico transita su segundo mandato en la localidad del departamento Gualeguaychú.

Lo que dice el archivo Abril, 2019 ¿Cómo le fue al vecinalista que apoyaba a Bordet y Macri?

En cuanto a esta disyuntiva presidencial, Davico fue consultado y trazó una comparación. “Conozco a Horacio Rodríguez Larreta y me parece muy formado, un matemático para laburar. También me gustan las ideas que tiene Javier Milei", dijo a TN, y adelantó: "Si mañana hay un balotaje entre ellos no podría decirte por quién apostaría".



En este marco, Davico analizó la coyuntura y postuló: "A Rodríguez Larreta no se lo escuchó en modo presidencial. Y con Milei coincido en que hay que achicar el Estado”.

Lo que dice el archivo Noviembre, 2018 Sombras en el apoyo de Ráfaga a Frigerio

En cuanto a su futuro político no dio mucha información aunque no descartó nada. "Mirá, yo nací en Gualeguaychú, así que jurídicamente puedo ser candidato a intendente. Y mentiría si digo que no me interesa. Pero lo definiré en el futuro", reveló.



En el plano nacional muchos adherentes al PRO, del denominado ala dura referenciada en Patricia Bullrich, deslizaron la posibilidad de sumar a Milei al espacio. La exclamación tuvo múltiples rechazos dentro de Juntos por el Cambio. Mientras no se definió aún el vínculo entre libertarios y cambiemitas, en el plano provincial Davico ya planteó su postura.

Lo que dice el archivo Septiembre, 2018 Cambiemos lanzó el jingle de Frigerio gobernador

“Me fui de Entre Ríos cuando terminé la secundaria a estudiar Derecho a Buenos Aires", contó Davico, que vivió con sus hermanos y confesó que "apenas cursé unas materias del CBC; ahí conocí a los chicos de Ráfaga y me uní a ellos”.





Lo que dice el archivo Mayo, 2022 “Tenemos presencia en 15 de los 17 departamentos”

Davico fue integrante del grupo de cumbia Ráfaga, donde se sumó como percusionista durante su estadía en Buenos Aires. En política, perdió las elecciones de 2011 por 16 puntos porcentuales y en 2015 accedió a la intendencia de Puerto General Belgrano.



“Hicimos una obra muy grande para traer el gas y acá lo distribuimos en 22 kilómetros dentro del pueblo. Hoy un 60% de nuestra población tiene gas natural”, señaló Davico.

Fue reelecto en 2019 y actualmente cursa su segundo mandato.

Lo que dice el archivo Abril, 2022 La UCR en contra del PRO Milei





Más información en nuestra sección Entre Ríos en los medios nacionales: De triunfar con "Ráfaga" a intendente "pro Milei" en Entre Ríos: la increíble historia de Mauricio Davico