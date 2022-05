Rogel recorre la provincia

E

l exdiputado Fabián Rogel estuvo en Federal y ratificó sus intenciones de ser candidato en 2023. Tras ser invitado por representantes de Juntos por el Cambio, el dirigente radical destacó el encuentro del que participaron "radicales, peronistas, hombres del PRO e independientes de Federal" y expresó: "Es una buena muestra de que hay que terminar en el país con la grieta y buscar los objetivos que les solucionen los problemas a la gente".

Rogel sostiene sus intenciones de ser candidato en 2023 y transita el territorio provincial buscando expandir sus ideas.

Fue invitado por los representantes de Juntos por el Cambio de Federal, con la presencia del candidato a intendente Néstor Valiente, a la posible candidata a viceintendenta Noelia Taborda, al ex senador departamental Rubén Polo Ruiz, al ex intendente y ex senador Juan Carlos Luchessi, entre otros.

El dirigente radical resaltó que "establecimos la necesidad de dejar de jugar a la interna para disputar el poder, y que ese tiene que ser el desafío frente a todo lo que nos pasa hoy a los argentinos y frente al cansancio que se observa después de 34 años de gobiernos justicialistas en Entre Ríos".





Rogel celebró el encuentro del que participaron radicales, peronistas, hombres del PRO e independientes de Federal. "Es una buena muestra de que hay que terminar en el país con la grieta y buscar los objetivos que les solucionen los problemas a la gente", concluyó.