Bordet diferenció a Entre Ríos de la Nación

l Frente de Todos viene atravesando, dese hace un tiempo, un conflicto interno, entre quienes respaldan al presidente Alberto Fernández, y el sector más afín a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kircnher



Esto se vio reflejado, por ejemplo, en el debate que se dio en el Congreso Nacional sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde el ala más dura del kirchnerismo se negó a acompañar el proyecto.



En este marco, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien se ha mostrado como aliado al máximo mandatario nacional, se refirió a los cruces que se vienen dando en el oficialismo, y pidió ponerle fin a la interna.



Al respecto señaló: “Más allá de las simpatías, tenemos que preservar criterio que den gobernabilidad a quien ejerce la presidencia y que nos podamos abocar a los problemas que son de fondo. No está en la agenda de la sociedad las peleas o las chicanas cruzadas, la agenda de la sociedad pasa por la inflación y el costo de vida”.

Y agregó: “Los asalariados son los afectados y ellos son nuestra base electoral. A las internas hay que dirimirlas en las elecciones, cuando sea el momento, no ahora” En diálogo con Radio Ciudadana 89.7, la emisora pública de Concordia, el funcionario provincial aseguró que esta pelea pone trabajas en la toma de decisiones, y apuntó: "Sin dudas que la interna está influyendo en no poder dar en la tecla y por eso los gobernadores le estamos pidiendo a los dirigentes nacionales que nos aboquemos a eso, que nuestra base electoral nos demanda esto, que resolvamos la inflación que se resuelve con economía pero también con política. Si no hay confianza no se puede”.



Finalmente, Bordet descartó que esta situación se replique en la provincia en entre Ríos, donde el oficialismo, según aseguró, se mantiene unido.



“Lo que se impone como noticia en Buenos Aires no tiene correlato en Entre Ríos. Acá en 2019 construimos un frente muy amplio y seguimos muy cohesionados, no tenemos divisiones ni chicanas políticas. Nuestro frente está fortalecido y debatimos y vamos con posiciones sólidas a la legislatura”, concluyó.