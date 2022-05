Cresto se plantó en Victoria

S

e conmemoró el 212° aniversario de la ciudad de Victoria, con un acto oficial que contó con la presencia del Enrique Crestó, administrador del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento



El funcionario nacional recorrió obras junto al intendente Domingo Maiocco, de Cambiemos, y en su visita llevó un convenio de proyectos para firmar con el municipio.



No obstante, al enterarse de que las autoridades municipales no habían invitado al evento oficial ni al gobernador Gustavo Bordet ni a la vicegobernadora Laura Stratta, se plantó y no hubo firma ni fotos



Según pudo saber INFORME DIGITAL, funcionarios municipales revelaron que el precandidato a gobernador por el Frente de Todos expresó: “La obra sale y nadie la va a parar, es un compromiso que se va a cumplir sin demora; pero el convenio lo firmamos junto al Gobernador y la Vice que tanto gestionó esta obra el día que podamos venir todos a Victoria”.



Públicamente, Cresto anunció avances definitivos en la obra de renovación de cañerías que reforzará y mejorará la distribución de agua en la localidad, y adelantó: "En los próximos días se firmará en esta ciudad el convenio correspondiente, junto al gobernador Gustavo Bordet y la vicegobernadora Laura Stratta, para que esta obra se concrete, con todo lo que representa para el futuro de esta localidad”.







Los proyectos a realizarse en la Ciudad de las Siete Colinas implican una una inversión de $275.472.492,62.

El anuncio fue celebrado por el intendente Maiocco, que definió a este proyecto como trascendental para la ciudad, al tempo que destacó: "Implicará en esta primera etapa el recambio de cañerías de hierro fundido y asbesto cemento en el casco céntrico, que es desde donde se distribuye y lo que más complica actualmente”.

Los trabajos planificados demandan una inversión de $275.472.492,62, financiados por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a través del ENOHSA.

Esta obra mejorará y ampliará el sistema de distribución de agua, beneficiando a miles de vecinos y vecinas.

“El proyecto contempla cuatro etapas para su concreción, que incluirá el recambio general de todas las cañerías que están bajo las calles de hormigón de la ciudad, logrando optimizar el servicio al punto tal de que en un futuro, en el caso de producirse un corte podrá ser parcial y sectorizado, situación que a la fecha no ocurre”, detalló el presidente municipal.



Por su parte, el titular del ENOHSA enfatizó: "Esta obra quedará en la historia de la ciudad por los próximos 100 años y es posible gracias a la articulación y el empuje permanente que de manera conjunta lleva adelante el intendente con su equipo, el gobernador, la vicegobernadora y nosotros desde Nación, gestionando por un país más federal con la impronta que compartimos con el presidente Alberto Fernández y el Ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis”..



Además, Cresto y Maiocco recorrieron los avances en las obras de desagües pluviales de la Cuenca Ezpeleta y del recambio de veredas en Boulevard Rivadavia y Parque Ramírez que se lleva adelante en el marco del Plan Nacional de Mejoramiento de Infraestructura Federal. Estas obras suponen inversiones en la localidad de parte del Estado Nacional que superan los $118 millones. Se suman a la recientemente finalizada rehabilitación del Colector Calle Pte. Juan Domingo Perón, que comprendió la recuperación hidráulica y estructural de la red de distribución de cloacas en un amplio sector de la ciudad.