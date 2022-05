Giano se desentiende del nuevo partido formado en Concordia

"E dirigente que ya piensa en el año que viene, seguramente no va a ser considerado por el vecino", opinó Giano.

l Tribunal Electoral de entre Ríos le concedió, en el mes de abril, el reconocimiento provisorio como partido político a la agrupación Entre Vecinos de Concordia.

Esta nueva fuerza tiene como apoderado a Maximiliano Acevedo, histórico militante vinculado a Angel Giano, quien, habitualmente, comparte en sus redes las actividades que el presidente de la Cámara de Diputados realiza en la Capital del Ciutrus, e incluso, lo ha acompañado sus apariciones públicas.



No obstante, el precandidato a intendente de Concordia reveló al medio Tarea Fina que no forma parte de la estructura interna del flamante espacio, y señaló: “Hemos hecho muchas actividades que se referencian con esta frase Entre Vecinos, pero no tengo propiedad de nada”.

“Conozco a algunos de ese partido, es gente que en su momento ha estado a mi lado, venimos hace mucho tiempo sosteniendo que el dirigente tiene que ser y comportarse como uno más, como un hombre común. A la gran mayoría no los conozco”, añadió.



Más allá de dejar en claro que no pertenece al partido comandado por Acevedo, Giano manifestó:“Me parece saludable que se formen nuevas propuestas. Hay vecinos a los que no les interesa en nada la militancia y hay otros a los que les interesa conformar un espacio que no esté asociado a ningún partido tradicional".

Al tiempo que afirmó: "Yo personalmente siempre estuve afiliado al Partido Justicialista con lo cual ahí me voy a quedar. Pero el PJ siempre se caracterizó por ser frentista, amplio, un movimiento, y en ese sentido hay un grupo de vecinos, unos 500, que decidieron organizarse en un movimiento vecinal para discutir ideas de lo que será una mejor concordia”.



Posteriormente, el diputado indicó: “Las soluciones locales se deben dar primeramente entre vecinos , en charlas, más en ciudades como Concordia, donde nos conocemos todos y todas”.

Cabe recordar que la marca Entre Vecinos está relacionada con una iniciativa del legislador, comenzada en agosto del 2021, que se describe en su cuenta de Facebook como: “Un ciclo de charlas para escuchar a vecinos y vecinas de la ciudad de Concordia realizadas por Ángel Giano”.

Para concluir, la autoridad de la Cámara Baja provincial sentenció: “Veremos qué ocurre el año que viene. Pero cualquier dirigente que ya se ponga a pensar en el año que viene, seguramente no va a ser considerado por el vecino porque no es razonable pensar en eso ahora”