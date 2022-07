Bértoli ahora también quiere jugar la intendencia

"La candidatura a intendente de Paraná es un sueño, pero no le pongo fecha", expresó Bértoli.

S

ebastián Bértoli supo construir una carrera como futbolista, donde protagonizó los momentos más importantes en la historia de Patronato, desde la Liga Paranaense hasta Primera División.

Lo que dice el archivo Julio, 2022 Gainza también suma por el lado de Benedetti

Siempre clave en cada partido determinante, siendo figura, capitán del equipo, referente del plantel e ídolo de la hinchada, el ex arquero le dijo adiós al fútbol profesional en 2019, con 564 cotejos disputados en el Patrón de Entre Ríos.



Previamente, comenzó su carrera política, siendo elegido, en octubre de 2015, concejal de Paraná por el Frente para la Victoria, tarea que cumplió paralelamente mientras se desempeñaba como guardameta del Negro.



Lo que dice el archivo Julio, 2022 Ahora fue un radical el de las pintadas ilegales y lo multaron

En diciembre de 2019, el gobernador Gustavo Bordet lo confirmó como el flamante director del Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro), cargo en el que se desempeña hasta la actualidad.



En agosto de 2021 participó en las históricas elecciones de Patronato como candidato a presidente, donde iba a competir contra el fallecido Miguel "Tito" Hollman, aunque finalmente el candidato del oficialismo fue Oscar Lenzi, quien se quedó con el triunfo.

Lo que dice el archivo Enero, 2022 Transporte, becas y conectividad

Ahora, Bértoli sueña con dar un paso más, y se ilusiona con una posible candidatura a intendente de la capital entrerriana.



Al respecto, señaló: "La candidatura a intendente de Paraná es un sueño, pero no le pongo fecha, la política es muy dinámica, intento construir desde el conocimiento”.

Lo que dice el archivo Junio, 2022 En plena polémica por la barranca, diputada pone un cartel sin permiso

“Estoy muy tranquilo, dedicado a gestionar, nos reunimos con algunos compañeros con una misma visión, no tengo una agrupación política, pero sí un grupo de personas con el que compartimos ideales, por eso estamos hablando con muchos para potenciar las ideas", añadió.



En declaraciones a Debate Abierto, el funcionario indicó: "Hay que seguir aprendiendo, siempre voy en búsqueda de los sueños”.

Lo que dice el archivo Junio, 2022 Etchevehere quiere pegarse a Milei

Y concluyó: “Hoy soy funcionario provincial, agradezco que me hayan dado este lugar. Todos tenemos intenciones, soy respetuoso, debemos seguir creciendo, estoy vinculado a la política, me gusta la política, creo que es una herramienta transformadora y las cosas se pueden cambiar cuando uno se involucra, mi compromiso es aportar desde donde me toque".