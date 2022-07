Dirigentes de la oposición apoyan protesta del campo

E

l diputado nacional Rogelio Frigerio acompañó la marcha del campo en reclamo de medidas para el sector. En Gualeguaychú, donde asistieron otros referentes del espacio provincial y nacional, el candidato opositor a la gobernación entrerriana fue entrevistado por un canal porteño. Dijo que la marcha del campo es un pedido al gobierno nacional para que "le saque el pie de la cabeza de arriba de la cabeza al campo.

Frigerio sostuvo que la protesta tiene la intención de que el gobierno nacional "le saque el pie de la cabeza de arriba de la cabeza al campo, que solo pide que lo dejen producir".

"Que no use al campo como enemigo", dijo el candidato a gobernador opositor en la marcha nacional que tiene como epicentro a Gualeguaychú.

"Tenemos en el campo al mayor proveedor de divisas del país: 7 de cada 10 dólares los provee el campo con sus exportaciones”, afirmó Frigerio.

"El Gobierno hace lo imposible para que al campo le vaya mal. Le pone una pata arriba de la cabeza y le pone permanentemente nuevos impuestos y restricciones a la importación. El campo necesita que lo dejen trabajar, no pide ningún subsidio ni ayuda”, agregó.



Frigerio dio una entrevista al canal A24 junto a la senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada, y Diego Santilli, vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También estuvieron el senador nacional Alfredo De Ángeli, el exdiputado nacional Atilio Benedetti y la actual legisladora Gabriela Lena.

El eje del reclamo fue el acceso al gasoil y la presión impositiva. En este sentido, Frigerio sostuvo que "el campo es la locomotora que nos permitirá salir adelante".

Por último, Frigerio sostuvo que "tenemos que estar acá y escuchar a los productores, como vinimos a hacer junto con Diego y Caro, y tratar de proponerle al campo una propuesta superadora de cara al futuro”.





Santilli, Losada y Frigerio coincidieron al reclamar previsibilidad y baja de impuestos al sector productivo.

Los diputados nacionales Diego Santilli y Rogelio Frigerio y la senadora nacional Carolina Losada estuvieron presentes en la manifestación de productores realizada este miércoles sobre las rutas 14 y 16 en Gualeguaychú y le pidieron al Gobierno previsibilidad y baja de impuestos al sector.







Productores de toda la provincia confluyeron en el cruce de rutas.

“Lo que están planteando los productores es que quieren trabajar, desarrollar nuestro futuro y tener previsibilidad. Eso es libertad. Porque no tienen gasoil, no pueden exportar, un día les ponen un cupo y al día siguiente les ponen un cepo. Lo que está diciendo el campo es de sentido común”, manifestó, por su parte, Santilli ante la prensa.

Santilli remarcó que "piden que haya gasoil, que haya previsibilidad"

“Piden que haya gasoil, que haya previsibilidad. No podés producir con todas estas trabas. El 40% de las exportaciones salen de la provincia de Buenos Aires. 128 de los 135 municipios que tiene la Provincia son agrícola-industriales. Está claro que ahí está el trabajo y el desarrollo de la Argentina que puede salir adelante”, agregó.

De Ángeli también estuvo pero con otro protagonismo en relación a las históricas marchas por la 125.

La santafesina Losada señaló que "hay enojo porque el kirchnerismo tomó al campo como su caja fiscal".

"No se dan cuenta de lo necesario que es apoyar al campo para que produzca más. Del kirchnerismo nada me sorprende, no les importa nada de lo que sea laburar por el país. Son violentos, son gente de temer”, completó la senadora de Juntos por el Cambio.