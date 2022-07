De la casi expulsión a jugar otra vez por dentro

L

ucía Varisco peleó las Elecciones Legislativas 2021 fuera de la Unión Cívica Radical, como candidata del Partido FE.



Esta acción generó gran polémica dentro de la UCR, donde analizaron expulsarla del centenario partido.

Lo que dice el archivo Mayo, 2022 “La UCR no será furgón de cola de nadie”

Sin embargo, el panorama de cara los próximos comicios cambio mucho, y la diputada provincial anunció que peleará la interna de Juntos por el Cambio por dentro del radicalismo, confirmando su vuelta al espacio.

Lo que dice el archivo Enero, 2022 Mientras tanto el pedido de expulsión avanzó

El cambio en la postura de Varisco fue argumentado por la propia legisladora, quien consideró que el radicalismo dejó de ser furgón de cola del PRO: “Ahora entendemos que esa situación se ha revertido”, señaló.



Lo que dice el archivo Mayo, 2022 Recordaron a Varisco a un año de su muerte

Esto se debe a la impronta que la conducción nacional, encabezada por el gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional, Gerardo Morales, le ha otorgado al espacio.

En declaraciones al programa Tarea Fina, de Radio Ciudadana de Concordia, la legisladora señaló: "Somos muy críticos dentro de la coalición, fundamentalmente con los socios dentro del radicalismo y también hacia dentro de la alianza, porque sosteníamos que éramos el furgón de cola del PRO, no se estaban respetando las reglas de juego".

Lo que dice el archivo Mayo, 2022 Varisco afianza vínculos en la UCR

Y añadió: "Por eso el año pasado presentamos una alternativa por fuera. Desde que se hizo la coalición entendíamos que nuestro partido no tenía ni voz ni voto. No podíamos tomar ninguna decisión ni éramos parte de la mesa consultiva. Éramos simplemente parte de una alianza electoral sin peso dentro del gobierno”.

Lo que dice el archivo Febrero, 2022 Cresto y Lucía Varisco juntos

Este mayor protagonismo que Varisco observa para el radicalismo en el frente opositor, se lo atribuye como mérito de Gerardo Morales.



Sobre este tema, opinó: “Tenemos un radicalismo más fuerte. La gestión nacional actual se ha parado de otra manera, no se deja avasallar y entiende que no puede dejar pasar cualquier agresión o frase agraviante como las que tuvo el ex presidente contra la figura de Hipólito Yrigoyen, uno de los referentes máximos del radicalismo. Hubo un freno ahí y en otras cuestiones”.

Lo que dice el archivo Febrero, 2022 Sigue hablando de su candidatura a intendente

En relación con los próximos comicios, hay versiones que indican que la integrante de la Cámara Baja provincial, estaría muy cerca de Pedro Galimberti.



El ex intendente de Chajarí fue confirmado como uno de los precandidatos a gobernadores de JxC, peleándole la interna a Rogelio Frigerio, y Varisco se pegaría al diputado nacional, conformando una fórmula netamente radical.

Lo que dice el archivo Enero, 2022 Ahora dice que no pidió echar a Lucía Varisco

Para concluir, Varisco señaló: “Tenemos que tener un candidato a presidente, un candidato a gobernador y candidatos a intendentes que sean del radicalismo en todas las localidades de la provincia”.