Ahora dice que no pidió echar a Lucía Varisco

Sabbioni aclara que no firmó la petición formal de expulsión.

E

l ex funcionario varisquista, Roberto Sabbioni, dijo no tener nada que ver con el planteo presentado formalmente, donde se solicita la expulsión de Lucía Varisco de la Unión Cívica Radical (UCR). El precandidato a la Intendencia de Paraná había opinado en ese sentido luego de que la diputada provincial se presentase a elecciones por fuera del radicalismo: “Yo sigo pensando lo mismo que ya dije. Pero la ley tiene que ser pareja para todos”, afirmó.

Lo que dice el archivo Noviembre, 2021 Quieren echar a Lucía Varisco por jugar por fuera

Un afiliado de la seccional 4ª realizó formalmente el pedido de expulsión de Lucía Varisco a mediados de diciembre último. La presentación lleva la firma de Ariel Esteban García, quien no está identificado con claridad con algún grupo interno. No obstante, las suspicacias surgidas apuntaron hacia aquellos que se habían expresado en ese sentido.



Tal es el caso de Roberto Sabbioni, quien fuera funcionario en la intendencia de Sergio Varisco y que, luego de que Lucía se presentase en una lista por fuera de la UCR, deslizó que deberían tomarse medidas dentro del partido.

Lo que dice el archivo Agosto, 2021 Un Varisquista prefiere a Frigerio

Sabbioni jugó en la interna con Rogelio Frigerio y para congraciarse con su referente apuntó contra Lucía Varisco, ya que la decisión tomada por la actual diputada le restaba votos a Juntos por Entre Ríos y favorecía a Enrique Cresto.

Primero pidió su suspensión por jugar por fuera del partido – se presentó en el Partido FE, afín al peronismo, fundado por el gremialista Gerónimo Momo Venegas-, y luego minimizó el caudal de votos obtenido por la legisladora que aún pertenece al bloque radical en la Cámara Baja provincial: “No alcanzan para más de un concejal”, había dicho luego de las elecciones generales del 14 de noviembre.

Otros tiempos. Lucía Varisco y Sabbioni, juntos.

Pese a sostener que debía ser suspendida por enfrentar a la UCR en las últimas elecciones, aclaró que no firmó la denuncia presentada en su contra. “Me enteré de este planteo. Pero no tenemos nada que ver”, insistió.

“Yo sigo pensando lo mismo que ya dije”, expresó Sabbioni, que aclaró que no fue quien presentó la denuncia y resaltó que “la ley tiene que ser pareja para todos”. ni.

Lo que dice el archivo Agosto, 2021 En contra de Frigerio y sin eco en los radicales

“Viendo los antecedentes que todos conocemos, (Miguel) Rettore; (Eduardo) Solari; etc. más este chico que fue ministro de Economía de Kirchner (Martín Lousteau), más (Julio) Cobos me parece que la UCR no puede cortar el hilo por lo más delgado”, consideró Sabbioni.

Aunque el planteo contra Lucía Varisco fue formulado a mediados de diciembre aún no fue analizado por el Comité provincial que es el encargado de dar curso a la solicitud.

Lo que dice el archivo Enero, 2022 Asume en el Comité Nacional mientras analizan sancionarla en Entre Ríos

La decisión debe ser tomada en reunión del órgano de conducción lo que no sucederá antes de febrero. Si el Comité decide “formar causa” la petición tramitará en el Tribunal Electoral y de Disciplina de la UCR.

Mientras tanto, la diputada provincial sigue formando parte del bloque radical en la Cámara Baja y asumió un cargo nacional en la Juventud Radical.

Lo que dice el archivo Diciembre, 2021 Otro candidato en Paraná