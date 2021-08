Un Varisquista prefiere a Frigerio

R

oberto Sabbioni se suma al sector interno de Juntos por Entre Ríos, cuya boleta para diputado nacional encabeza Rogelio Frigerio. Aunque aún no está cerrado el anuncio sería inminente. Luego de ser parte del gobierno del fallecido Sergio Varisco, el ex funcionario varisquista se despega de la hija de su ex conductor para acercarse, justamente, al principal opositor del Partido Fe que encabeza Lucía.



El pedido de Sabbioni: solicita igualdad de condiciones para competir en una interna que sería contra Emanuel Gainza.

Las conversaciones comenzaron hace unos días y, la semana que viene, se acordaría el vínculo de Sabbioni para militar por la lista Juntos 502 - A de cara a las PASO donde competirá ante listas encabezadas por radicales: Entre Ríos Cambia 502 - B cuyo primer precandidato es el intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, y Adonde Vamos 502 - C, que lidera otro ex funcionario de Varisco, Carlos González.

El dirigente de Paraná, ligado históricamente al varisquismo, sólo pide una garantía, pero para el 2023: igualdad de condiciones para competir en una interna que, cree, será contra Emanuel Gainza.

Lo que dice el archivo Agosto, 2021 En contra de Frigerio y sin eco en los radicales

En un principio, el Frente Radical Independiente (FRI), el histórico espacio de Sabbioni, cuestionó la candidatura del ex ministro del Interior en primer término.

“No necesitamos de nuevos residentes ni de circunstanciales visitantes de la provincia, con ideas distintas a nuestros principios”, rezaba el documento al que Sergio Varisco le puso la firma junto a otros radicales y donde adhería el propio ex funcionario adhería. El texto llevaba la rúbrica de Lucía y Humberto Varisco; y Enrique Carbó, de la Línea Radical de Entre Ríos (Lirer).

“No necesitamos de nuevos residentes ni de circunstanciales visitantes de la provincia, con ideas distintas a nuestros principios”, expresaba el documento que firmó Varisco y adhirió, en su momento, Sabbioni.

Sabbioni –según narraron en su entorno- lamentó la candidatura de Lucía Varisco por afuera de Juntos por Entre Ríos, pero entiende que está más relacionado a una cuestión personal y prefiere no opinar.

El Partido Fe, liderado por la actual diputada provincial e hija del fallecido exintendente paranaense, irá por fuera de la interna de Juntos por Entre Ríos tras argumentar diferencias con los radicales de las otras propuestas y declararse en contra "de ser furgón de cola del PRO en la provincia".

Sabbioni volcaría su apoyo a Frigerio en la capital entrerriana.

El ex funcionario de Sergio Varisco terminará tributando para Frigerio en esta elección legislativa, sumándole estructura nada más ni nada menos que en Paraná. Como contrapartida, se llevará como promesa “igualdad de condiciones” para pelear Paraná en 2023.



Lo que dice el archivo Julio, 2021 Durísima acusación en el Congreso en homenaje a Varisco

El FRI es parte del triunfo por el Comité Capital. Sabbioni se asoció con Evolución (que puso el candidato a presidente Ramiro Pereira) y la Lirer.



El primer acercamiento que hubo en el marco de la interna provincial fue con el espacio de Pedro Galimberti, con quien habían acordado constituir la “mesa Paraná”, pero no se concretó. “Hubo una reunión, una promesa y después no aparecieron más”, señaló un vocero del FRI.





Fuente: Página Política.