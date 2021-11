Primero la esquivaron y ahora la quieren sancionar

"No me fui de la UCR", afirmó Lucía pese a competir por afuera del partido.

oberto Sabbioni cree que Lucía Varisco debe ser sancionada por haber competido en las legislativas por afuera de la Unión Cívica Radical (UCR). El ex funcionario varisquista se había excusado de opinar sobre la postulación de la hija del exintendente de Paraná. Ahora minimizó el caudal de votos conseguido y señaló que “no alcanzan para más de un concejal”. Se perfila para el 2023.



“Ha sido una determinación unipersonal que no correspondía. A mí me invitaron, pero para qué voy a pelear la conducción del partido si después me voy a ir por fuera”, evaluó el dirigente del Frente Radical Independiente.

Otros tiempos. El varisquismo unido.

Luego de lamentar la decisión de Lucía de competir por afuera de la UCR y opinar que debe ser sancionada por el partido, recordó que a los que se van del radicalismo se les paga el regreso “con aplausos y cargos”.



“Ella sabrá lo que hizo. Están contentos con el tercer lugar que tienen. Pero no hay que olvidar que los votos que juntaron no alcanzan para más de un concejal. Lamento mucho esto porque soy como de la familia”, acotó el ex funcionario de los gobiernos municipales de Humberto y Sergio Varisco, en una entrevista al medio Página Política.



¿Debe el partido sancionar a Lucía Varisco?



-El caso de Lucía ¿encuadra en una causal como para ser sancionada por el partido?



-Yo creería que sí. No soy la autoridad que lo decide. Lo que pasa es que la UCR ya tiene sus antecedentes, como los de (Miguel) Rettore, (Eduardo) Solari con el socialismo, o el caso de (Julio) Rodríguez Signes con el peronismo. Hay varios. El tema es que después le pagan el regreso con aplausos y candidaturas. Esto hace que no haya ejemplos para imitar. Serán las autoridades partidarias las que tendrán que resolver en el caso de Lucía.





Sabbioni militó para Frigerio en las legislativas.

Apunta al 2023

Tras el cierre de listas para las PASO, Sabbioni terminó sumándose a las filas de Frigerio, a pesar de que pocas semanas atrás había firmado una declaración en contra del candidato “visitante de la provincia, con ideas distintas a nuestros principios”.

En ese contexto “hicimos un arreglo con Frigerio: que nos dejara participar libremente en una interna en Paraná para la intendencia, sin que él tenga injerencia”, menciona Sabbioni.



Pensando en 2023, hasta ahora Sabbioni es el único postulante que, desde la UCR, se para frente a la candidatura a intendente del dirigente del PRO, Emanuel Gainza. El ex concejal viene armando un proyecto de gobierno al que ha sumado a dos concejales radicales electos por el varisqusimo: Walter Rolandelli y Francisco Avero.



Con 63 años, Sabbioni fue funcionario de las últimas tres gestiones radicales, la segunda de Humberto Varisco y las dos de Sergio Varisco, siempre en el área de servicios públicos. En su desembarco al frigerismo solicitó igualdad de condiciones para competir en una interna que sería contra Emanuel Gainza.



Sabbioni, quien ya había hecho pública su decisión de ir por la intendencia a mitad de año, prepara el primer acto de campaña dentro de la UCR por la intendencia de Paraná, previsto para el viernes 3 de diciembre en la sede partidaria de calle San Martín.



“Hay que hacerlo con tiempo. Creemos que esta vez puede haber varios candidatos y si no salimos a la cancha no nos ponemos en consideración con el tiempo suficiente. El marketing es caro y nosotros somos del cuerpo a cuerpo, del mano a mano. El FRI ya lleva casi 22 años de existencia y hemos conseguido formar un equipo importante. Es la primera vez que vamos a pelear una candidatura y va hasta el final esto”, aseguró.

Dispersión radical



El año electoral evidenció la dispersión del varisquismo que, en sus distintas variantes, terminó en la última interna jugando a favor de los intereses de Rogelio Frigerio. Unos lo apoyan desde el inicio, otros terminaron sumándose tras fracasar en el intento de un acuerdo con Pedro Galimberti, y están los que lo benefician dividiendo el voto radical.



“Estamos trabajando con muchos ex funcionarios del varisquismo y con presidentes de seccionales que fueron del MUR. Hace bastante que lo estamos haciendo, cuando nadie salía a trabajar después de haber dejado el gobierno municipal. Fue una gestión que lamentablemente no terminó bien y yo fui uno de los pocos que quedó aguantando el chirlo hasta el último día, sin presupuesto”, rememoró.

