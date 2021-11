Gainza apuesta al resultado de Paraná y mira el 2023

E

l dirigente de Juntos por el Cambio, Emanuel Gainza, realizó una última acción de campaña al inaugurar un local partidario en la Seccional 9, en el barrio Anacleto Medina. En este marco, aseguró que la victoria de la Lista 502 que encabeza Rogelio Frigerio va a consolidarse a lo largo y a lo ancho de la capital provincial y ya piensa en el tránsito hacia 2023.

Gainza inauguró un local partidario en la Seccional 9, en el barrio Anacleto Medina.

“Vamos a obtener un triunfo contundente en cada rincón de Paraná”, adelantó Gainza, quien destacó la militancia de su espacio para que JxER consiga sostener la performance de la elecciones primarias.

“La gente ha decidido decirle basta a la suelta de presos, al pésimo manejo de la pandemia, al vacunatorio vip, a la fiesta de Olivos y a las escuelas cerradas”, señaló Gainza.

“Desde hace tiempo nos venimos dedicando a recorrer y llevar la boleta de “Juntos por Entre Ríos” a cada barrio y cada casa de Paraná. El resultado que obtuvimos el 12 de septiembre lo vamos a mejorar gracias al enorme apoyo que los vecinos le están dando a la propuesta de Frigerio, Ántola y Galimberti”, aseguró.

Lo que dice el archivo Julio, 2021 Gainza y Frigerio juntos

“El Gobierno va a perder estas elecciones porque no comprende las razones por las que ha perdido el apoyo de la sociedad; no se trata de poner o no poner “platita” en el bolsillo", expresó el dirigente del PRO.



En este punto, señaló que "la gran mayoría de la gente ha decidido decirle basta a la suelta de presos, al pésimo manejo de la pandemia, al vacunatorio vip, a la fiesta de Olivos y a las escuelas cerradas".



Lo que dice el archivo Octubre, 2021 Gainza se reunió con Larreta

También agregó que “la gente ha decidido ponerle un freno al Gobierno y esa decisión va a estar plasmada en las urnas el próximo domingo.”



“No tengo dudas de que la ciudad de Paraná va a aportarle a nuestra lista el mayor número de votos para sumar representantes de Juntos por el Cambio al próximo Congreso", confió, y adelantó que "el 15 de noviembre comienza el camino hacia el 2023 para recuperar la Nación, la Provincia de Entre Ríos y el Municipio de Paraná”.