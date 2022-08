La esposa de Bordet sería candidata

L

a actual presidenta de la fundación IAPSER y esposa del gobernador de Entre Ríos, Mariel Ávila, admitió que podría trazar su propio camino político pero lo condicionó a que su esposo ya no esté en cargos importantes. Es la primera vez que realiza una afirmación semejante. Asegura que quiere arribar por la confianza de la gente.

“No lo descarto, pero el día que me anime, será cuando él (Gustavo Bordet, su esposo) ya no esté en cargos importantes, para que no haga ruido mi aparición”, afirmó Ávila a Paralelo 32.

"No descarto trabajar en política con un cargo, pero en otro marco y otro contexto", aclaró Ávila.

Hasta el momento Ávila había negado cualquier tipo de postulación para cargos políticos pero, en esta ocasión, la respuesta no fue tan determinante.





Ávila preside la Fundación Iapser.

“Quiero llegar como Mariel Ávila y porque la gente confíe en lo que puedo hacer o dar desde el lugar que me toque", detalló la presidenta de la Fundación Iapser.

Ávila: "Hoy es su tiempo político, el pueblo lo eligió a Gustavo"

No obstante, Ávila adelantó: "No lo descarto, pero no es todavía el momento. Hoy es su tiempo político, el pueblo lo eligió a Gustavo", y agregó: "Funcionamos bien así. Cuando él decida retirarse, alejarse de todo lo que actualmente hace, tal vez sea el momento”.

"La política es apasionante pero también muy sacrificada. Se postergan muchas cosas principalmente a nivel familiar. Pero es gratificante cambiar la realidad de la gente. Tener el lugar para hacerlo te llena”, completó Ávila.