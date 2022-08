Quieren echar a otro fiscal

E

l denominado Megajuicio contra el ex gobernador Sergio Urribarri terminó con el imputado sentenciado a 8 años de prisión más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.



Así mismo, la ex Procuradora Adjunta, Ceclila Goyeneche fue destituida de su cargo luego de someterse a un jurado por enjuiciamiento, debido a su actuación en la investigación contra el ex mandatario.

Más allá de las posibles apelaciones que quedan por delante, lejos de tener un fin, esteos hechos judiciales suman un capítulo más, ya que el abogado Carlos Guillermo Reggiardo, ex defensor del intendente de Santa Elena, Daniel Rossi; ahora pide la destitución del fiscal Ignacio María Aramberry.

Las causales de mal desempeño se suman al Falso testimonio prestado para defender a @CeciliaGoyenec3 y su marido, fue a la vista de muchos fiscales. Un fiscal no puede sentarse a mentir sin consecuencias. — CARLOS G. REGGIARDO (@WILLYREGGIARDO) August 12, 2022

El mismo letrado que fue uno de los impulsores del Jury contra Goyeneche, acusa a Aramberry por incumplimiento al deber de objetivo de investigación y buena fe procesal y falso testimonio.



Según indica Reggiardo, el fiscal intento con esto encubrir a Goyeneche y su esposo, Luis Sebastián Orlando Bertozzi, como así también ocultar el vínculo de ambos con otro de los imputados, Pedro Opromolla.



El denunciante expresa que Aramberry mintió en su actuación como testigo en el Jury contra la destituida Procuradora Adjunta, en relación con a entrevista que se le realizó a de Mario Martín Deiloff, cadete del estudio contable que manejaban Beertozzi y Omoprolla.



Con esto se cae la mentira... — CARLOS G. REGGIARDO (@WILLYREGGIARDO) August 12, 2022

Extractos de la denuncia de Reggiardo



Falso testimonio

El 3 de mayo del corriente año, fue citado el Fiscal Ignacio Aramberry a declarar como testigo en para el Jury caratulado “Cecilia Andrea Goyeneche” según el expediente nº 245.



A continuación, transcribo un extracto de la declaración testimonial de aquella audiencia y dice:



Ignacio Aramberry: Sí, le agrego algo a esto. La doctora Yedro no estuvo presente en esa entrevista, al día siguiente, creo, analizamos la entrevista, volvimos a analizarla con la doctora y ahí tomamos la decisión esta, como lo habíamos hecho en dos casos anteriores. De solicitar al Juez de Garantías el allanamiento y secuestro del teléfono porque, ahora recuerdo, el testigo había comparecido sin el teléfono, o mejor dicho, había manifestado no tener consigo el teléfono y esta fue de alguna manera algunos de los motivos que nos impulsó a pedir el secuestro del teléfono”.



Inmediatamente, al observar la entrevista video grabada de Deiloff Mario Martín del 25 de febrero del 2019, en la segunda parte, a partir del minuto 2:50 el Fiscal Aramberry le pregunta al testigo: ¿Tienes el número de teléfono agendado de NB?, a lo que él responde: sí. Repregunta el Fiscal, ¿me lo puede decir? Es en ese momento en que el testigo saca su celular del bolsillo y le informa lo pedido.



Acto seguido, la ex Fiscal Goyeneche, le consulta por el número de la hermana del testigo y este vuelve a sacar el celular para informar.



Entiendo Señores del HJE, es aquí donde se halla una constatación evidente acerca de una afirmación falsa como la que el testigo compareció sin teléfono y por ello fue necesario el pedido de allanamiento, cuando en realidad el testigo tenía posesión de su teléfono y lo mostro dos veces en la entrevista, y una, a partir de una pregunta del mismo Fiscal Aramberry. Incluso, puedo pensar que habría embaucado a la Jueza de Garantías con los motivos del pedido de allanamiento.

B.- Incumplimiento al deber de objetivo de investigación y buena fe procesal. Primera Parte



A continuación, extraeré un extracto amplio de la testimonial del Fiscal Ignacio Aramberry, a fin de que se entienda el contexto. Este punto, se parte de la patente arbitrariedad de la Ex Fiscal Goyeneche sólo justificado en su propia subjetividad, pero también con la complicidad del Fiscal Aramberry, quien no desempeñó correctamente su función incumpliendo los deberes de objetividad y buena fe procesal.

El Fiscal Aramberry asistió a ese allanamiento y estuvo viendo las extracciones de información del servidor común de la computadora del Estudio Integral durante gran parte del día.

A simple vista, se observa la vinculación, aún sin caracterizar, de Sebastián Orlando Bertozzi y Pedro Opromolla.

En esta línea, les recuerdo que, al volver a la Argentina, Sebastián Orlando Bertozzi llevó el negocio del fidecomiso, la Asociación Mariano Moreno y la administración de la sucesión Bahler (mientras que el abogado que llevaba la sucesión es Martín Pita), cónyuge de Sonia Coisson, hermana de la madre de Cecilia Andrea Goyeneche, más otros negocios varios.

De ese servidor del mail, adjunto algunos mails que dan cuenta de la comunicación entre Sebastían Orlando Bertozzi y Pedro Opromolla.

Pero, además, de esa misma computadora, luego se extrajeron evidencias que evidenciaban nuevamente la relación entre Orlando Bertozzi, Opromolla y Goyeneche.

Un ejemplo –adjuntado como evidencia-, en el DVD-87933-M276 que corresponde al allanamiento realizado en calle Misiones 276, único allanamiento a donde asistieron los Fiscales, donde se encuentran los correos electrónicos y documentos descargados por parte del gabinete – (el cual fuere ofrecido como prueba instrumental nº 61, en el auto de remisión a juicio, en los autos “Flavia Beckman y otros s/Asoc. Ilícita”, según legajo de fiscalía 87.933)-, al ingresar en esa carpeta, vamos a PC Mansilla, renato_mansilla_Dropbox, Consorcio.zip. al abrir, encontramos tres archivos, dos de Excel y uno de Word.

Este último con el nombre de “CONTRATO DE LOCACIÓN-9 de Julio Mono.doc”, (Ver Prueba Adjunta). Es decir, en el mismo legajo de fiscalía 87.933 estaba el contrato de locación en el que Goyeneche y Opromolla alquilaban un departamento de calle 9 de julio a un tercero.

También se secuestró el celular de Guido Krapp, en esa agenda, ¿no estaba el celular de Sebastían Orlando Bertozzi?

Por ende, concluyo que el Fiscal Aramberry estaba en conocimiento (o debía estarlo) de la relación entre Sebastián Orlando Bertozzi, Pedro Opromolla y Cecilia Goyeneche. La pregunta es, ¿en qué momento el Fiscal Aramberry ejercería su rol?

Reitero fragmento del interrogatorio:



Fiscal Ad Hoc: ¿Y que de alguna manera compartían alguna relación o vínculo comercial o de servicios entre ambos?

Ignacio Aramberry: ¿Entre el esposo de la doctora y el contador Opromolla? No, no, nunca me lo dijo

No importaba lo que le dijo la Ex Fiscal, debía saberlo porque surge de las evidencias recolectadas en el allanamiento en calle Misiones 276 del 3 de octubre del 2018.

La extracción del fragmento del testimonio del Fiscal Aramberry, se nota una desatención llamándose a conservar un grave silencio acerca de las relaciones personales y de negocios contractuales habidos en las evidencias recolectadas en el allanamiento de calle Misiones.

Y fíjese que más adelante refiere Ignacio Aramberry: Recuerdo que lo charlamos con ella, también lo charlamos con la doctora Yedro, pero como ella dijo que estaba por ceder esa parte del inmueble...

Aquí se refirie al fidecomiso 9 de julio, que está en calle 9 de julio, por lo que me pregunto ¿y si era producto del delito? Estamos ante un hecho, en instancias de una IPP y posible entorpecimiento de la investigación, sin embargo, nada llama la atención.

Al final, nunca sabremos las razones por las cuales no se investigó a Sebastián Orlando Bertozzi, las evidencias están y la plataforma fáctica del hecho lo ameritaba, ya que, según el mismo hecho enrostrado, parte de las utilidades dinero sustraído de la legislatura se encauzaban en diferentes inversiones inmobiliarias y agrícola-ganaderas para disimular su origen ilícito. ¿Nunca sabremos si los fidecomisos tendrían alguna vinculación con las inversiones inmobiliarias gracias a la impericia del Fiscal Arambarry?

B.-1-Incumplimiento al deber de objetivo de investigación y buena fe procesal. Segunda Parte



La entrevista a Mario Deiloff, fue llevada a cabo por la Ex Fiscal y el Fiscal Aramberry, sin mostrar o exhibir -cuando existen- las evidencias antes de comenzar el interrogatorio; más aún, cuando para el MPF revestía la calidad de entrevistado sospechoso, insisto, calidad que nunca ostentó el cónyuge de la Ex Fiscal.



Es en ese acto, en el que se observa una complicidad de Aramberry para con su colega. Véase que ningún momento el Fiscal atinó a velar por la legalidad y el principio de la buena fe procesal. Recuérdese además, solo en ese legajo nº 87.933 el MPF no comunicaba a las defensas a quienes iban a entrevistar, lo cual también, ese dato aglutina a la gravedad del hecho.



El Fiscal Aramberry, en esa entrevista, no actuó ni como Fiscal ni como testigo, sino como cómplice de los intereses de la Ex Fiscal Cecilia Goyeneche. Pero para colmo, luego no tuvo prurito ni ético ni legal para pedir un allanamiento al entrevistado Deiloff. ¿Este tipo de Fiscales queremos?



Desde el primer momento, Mario Deiloff refirió a quienes estaban en el Estudio Integral Asesoría, y lo dejaron pasar, lo que automáticamente se convirtió en entrevistado sospechoso, justamente, porque había que alejar del objeto procesal al cónyuge de la Ex Fiscal. Y agrego dato no menor, fue tan maltratado Deiloff, tan denostado por los Fiscales y etiquetado como “mentiroso”, pero al final de cuentas, no lo imputaron, ni lo llevaron a juicio, como tampoco le iniciaron una causa por falso testimonio, y en el celular no le han encontrado nada de nada; en realidad, su único error es haber expresado un hecho que el MPF quería tener oculto.



Luego lo fueron llevando, no le exhibieron la documental, buscaron el error, incomodarlo, como una suerte de método inquisitivo alemán para quebrarlo y que cuente todo.



Pero lo legal, hubiese sido, ante esa supuesta “mendacidad” del entrevistado, informarle lo que estaba sucediendo y que designe un abogado defensor. Como todos saben, varios testigos fueron acompañados por su abogado defensor a la entrevista, incluso entre ellos, Diputados Provinciales. Inentendible.



Pero cuando Deiloff declaró bajo juramento en el HJE del expediente 245, refirió sentirse “intimidado”, que luego de ver el video y sin la participación de las defensas, claramente se entiende.



A este atropello, hay que vincularlo a lo que desarrollamos anteriormente, la falsa afirmación del Sr. Fiscal Arramberry al sostener que no portaba el celular el entrevistado.

Carlos Guillermo Reggiardo, abogado denunciante.

"Entiendo que el objetivo era evitar que Sebastian Orlando Bertozzi, cónyuge de la Ex Fiscal Cecilia Goyeneche, ingrese al objeto de la investigación", expresa Reggiardo.

Y concluye: "Y para cerrar como nota de color, fíjense que no consta que siquiera lo hayan citado a Sebastian Orlando Bertozzi como testigo, ni siquiera investigado, como para que el MPF tenga elementos para sostener las razones por las cuales está persona siquiera esté sindicada, pero claro, no fue necesario, bastaba la autoridad y direccionamiento de la investigación por parte de Cecilia Andrea Goyeneche".