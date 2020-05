Ex gobernador también fue al bar pero a quejarse

E

l ex gobernador Mario Moine se ofuscó con la repaertura del bar 501, de la esquina de Alameda de la Federación (ex Rivadavia) y Santiago del Estero, en Paraná.



Como dio cuenta INFORME DIGITAL este viernes, luego de casi tres meses, los bares de Paraná abrieron sus puertas en la nueva fase de la cuarentena social, preventiva y obligatoria por el coronavirus. Es porque la Municipalidad decidió habilitar el funcionamiento de las actividades gastronómicas y de hotelería, en un nuevo paso hacia la apertura paulatina del aislamiento.



El ex mandatario y empresario hotelero fue hasta uno de los locales y le presentó su queja al responsable (quien luego hizo su propio descargo en las redes sociales). Además, Moine viralizó este sábado un audio en el que "escracha" al bar e incluso propone ir a consumir y no pagar.

En el mensaje de voz expresa que "anoche como a las 10 mi hijo me mandó un mensaje en el cual un amigo le decía 'pasé por 501, el bar de Rivadavia y Santiago y está hasta las tetas. Pensé un rato, me levanté, me vestí y fui para allá".

501 reabrió este viernes.

Según su propio relato, una vez en el lugar comprobó que "no se estaban respetando las medidas. Habías seis personas por mesa. Había distanciamiento pero calculo que había un 65-70 por ciento de ocupación, los mozos sin barbijo". Ante ello, Moine fue en busca del responsable y le dijo "no están cumpliendo las normas. Hay demasiada gente".





Pero no se quedó ahí. En el audio que se viralizó pide la intervención de la Asociación Hotelera Gastronómica y además fustiga al municipio por no controlar los establecimientos que reabren. "La municipalidad tiene casi nueve mil empleados. ¿Cómo no va a tener 50 formados y preparados para salir a controlar?", cuestiona el ex gobernador.



"Si los dueños de bares y restaurantes no son responsables, no se van a cumplir las medidas", alerta Moine.

No pagar

Lo más llamativo del audio del ex jefe de Estado provincial es que convoca a consumir y no pagar en los locales que no cumplan medidas de prevención.

"Seamos controladores: bar o restaurante que no respeten las normas, nos levantamos y nos vamos. Y que le cobren a Mongoreto Flores. Como indemnización no le pagamos", soltó Moine.

Defensa

Julián Abramor, responsable del local 501, hizo una publicación en la que responde al audio que viralizó Moine y defiende el accionar del establecimiento.

"Somos conscientes del esfuerzo realizado de mucha gente para poder lograrlo, como también sabemos que, para poder mantenerlo, antes que nada tenemos que ser responsables todos, cada uno desde su lugar", dijo. Y repasó todos los pasos que hicieron en el local al reabrir:



"El salón lo armamos en un 50 % de su capacidad y las mesas con un distanciamiento entre 1,5 y en algunos casos 2 metros entre los respaldos. En la puerta principal como en la siguiente de ingreso al salón colocamos una mesa con servilletas, alcohol diluido al 70 % y alcohol en gel".

"Luego de ingresar y en cercanías a cada mesa sobre las columnas colocamos difusores de 330 cc con alcohol diluido al 70 % como también estaban disponibles a través de los camareros para quienes lo requerían. Colocamos también dos trapos embebidos en lavandina los cuales se iban cambiando de acuerdo al tiempo e ingreso de personas reglamentado".



En la entrada de 501 había alcohol en gel e instrucciones para los asistentes.

"Hicimos la cartelería correspondiente con la información requerida la cual estaba pegada con adhesivos en diferentes lugares del bar. Nuestro personal de barra y salón estaba usando las mascarillas transparentes, quizás eso hizo que no se logre ver los barbijos, también tenia colocados guantes".



"El personal de cocina estaba usando barbijos y también guantes. Por otro lado, y constantemente nuestro personal de limpieza hizo pasadas de desinfección por los baños, y los camareros ante recambio de mesas una desinfección completa de mesas sillas y patas de las mismas".

Sobre el control de la municipalidad, expresó que "llegaron 5 o 6 personas del municipio, controlando absolutamente todo, distanciamiento, cartelería, ingresaron a cocina a controlar que todos tengan barbijos, lo mismo en el sector de bacheo".



Respecto de las quejas de Moine, Abramor manifestó que "entiendo que lo puede haber sorprendido es ver un lugar lleno, ya que si debo decir que el salón armado al 50 % se había completado en su capacidad".

Finalmente, reiteró: "entiendo la preocupación, pero afirmo nuestra responsabilidad al trabajar a conciencia y a la par del protocolo como también comunico que las puertas están siempre abiertas para seguir creciendo en conjunto aportando ideas y dando soluciones".

