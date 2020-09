Galimberti critica impuesto a la riqueza pero no el nuevo cepo

E

l intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, se sumó al diputado nacional Atilio Benedetti en el rechazo al proyecto de ley de impuesto extraordinario a las grandes fortunas que impulsa el Frente de Todos en el Congreso. La iniciativa comienza a tratarse esta semana y pretende cobrar un impuesto extraordinario a las 12.000 personas más millonarias del país por única vez para financiar la emergencia sanitaria y asistencia social.

Galimberti dijo que “cualquier medida aislada, excepcional, me parece que no hace más que redoblar el fracaso de lo que anteriormente estaba establecido y esa es la situación en la que estamos hoy. No creo que ese sea uno de los grandes temas a discutir en la Argentina".

A la vez, cuestionó "esta apreciación porque es una sola vez y un país no se construye de una medida única. Es un tema largo y si me pregunta qué me preocupa, puedo decir que lo escuché al Presidente cuando habló respecto a esta valoración del mérito, y esas cosas sí me preocupan".



"La sociedad funciona sobre una base de medidas consensuadas por una gran mayoría durante mucho tiempo. Esta me parece un manotazo de ahogado del Gobierno, producto de que va a tener una situación complicada – en realidad, ya la tenemos-, y la pandemia la exacerbó"

Cepo

El intendente radical se refirió también a las nuevas restricciones a la adquisición de dólares para ahorro. No se mostró crítico de la medida, a la que aseguró comprender en el contexto macroeconómico. “Seguramente, con el correr de los días se irá aclarando un poco el tema, evidentemente se trata de una medida tendiente a evitar las salidas de dólares por diferentes motivos", analizó.

"Nosotros, como administración municipal, lo veníamos notando y advirtiendo, ya que lo que nos estaba pasando es que en algunas licitaciones muchos proveedores que usualmente venían a participar no lo estaban pudiendo hacer. Así que cuando hablábamos con ellos nos explicaban el porqué, básicamente, sobre todo cuando se trata de unos productos que tienen componente importado, manifestaban no estar recibiendo mercadería, la cual, muchas veces venía de afuera, no aparecían los dólares necesarios para los pagos hacia afuera", añadió Galimberti.



"Se venía conociendo que la cantidad de dólares que había en el Banco Central no eran tantos, alrededor de 7 mil millones, y esto hacía presumir que en algún momento iba a aparecer alguna medida de este tipo”.

Asimismo, el mandatario agregó, “veremos si es suficiente. Yo no soy un economista, pero estaba dentro de las posibilidades que se tome alguna de estas alternativas, que lo que tiende a hacer es disuadir, básicamente, la operatoria de los 200 dólares y alguna otra vinculada con la tarjeta con compras hacia afuera".

Medidas sanitarias

Galimberti también habló de la gestión del gobierno de la pandemia. "Yo entiendo, muchas veces, cuando se habla de las cuestiones de la salud, pero desde la política no podemos desconocer la importancia que tienen los asuntos económicos y sociales porque si no nos pasa esto que está pasando ahora: hay lugares donde prácticamente la actividad ha caído al 50%", advirtió.

"Necesitamos otro tipo de Estado, estas medidas van a ser para salir de esta situación dificilísima que estamos atravesando ahora. En este sentido, hace un tiempo me junté con representantes de jardines maternales de Chajarí, que todavía no se habilitaron como tal, pero sí pueden efectuar algunos talleres, y en un momento yo les dije: miren, de esto vamos a salir todos un poco más pobres. Entonces, después, una de ellas me escribió y me dijo que le gustó lo que les dije ya que, probablemente, sea la verdad.



"De esto vamos a salir más pobres. Tenemos que prepararnos para eso y consensuar medidas y algunos sectores estarán en mejores condiciones que otros”.

2021

Finalmente, Galimberti brindó su mirada respecto a las elecciones legislativas del 2021 y afirmó, “la verdad es que hoy, los que tenemos responsabilidades de dirigir, vamos en el día a día. Me parece que, hablar en términos políticos, se hace bastante difícil en las circunstancias que estamos atravesando".

De todas formas, consideró: "por supuesto, tengo una mirada: habrá una elección legislativa polarizada, básicamente con el justicialismo y, por otro lado, la oposición. Y, dentro de esta última, si es necesario un proceso interno, seguramente lo habrá”.

