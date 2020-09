Bordet sigue resaltando a Ramírez

E

l gobernador Gustavo Bordet lo expresó al participar del homenaje al general Francisco Ramírez en Concepción del Uruguay, en el 200º aniversario de la Proclamación de la República de Entre Ríos. En el acto estuvo la vicegobernadora, Laura Stratta; el intendente local, Martín Oliva, y el ex gobernador Jorge Busti, quien rescata la figura de Ramírez.

“Esta es una oportunidad inmejorable para renovar el compromiso federal que nos tiene que unir a todos como entrerrianos sin importar los posicionamientos políticos”, afirmó el mandatario.



El mandatario y el intendente Martín Oliva, junto a la vicegobernadora y al ex gobernado, inauguraron la Plazoleta del Federalismo, conmemorando el Bicentenario de la República de Entre Ríos y en homenaje a su creador, el general Francisco Ramírez.

La plazoleta del Federalismo está ubicada en bulevar Montoneras, entre 9 de Julio y San Martín. Presentará tres marquesinas iluminadas que informan sobre la trayectoria de Ramírez y los tres acontecimientos históricos señalados. Además, la reubicación del monumento al Tratado del Pilar, trasladado una cuadra hacia el sur.





“No es casualidad que la Constitución de nuestra Nación se gesté aquí desde Entre Ríos con Justo José de Urquiza. No es casualidad que desde Entre Ríos se haga un aporte a la vida institucional determinante del país”, dijo el mandatario.



“Por eso estar aquí hoy en Concepción del Uruguay en la conmemoración de estos 200 años de la República de Entre Ríos me resulta muy emotivo, pero también me genera como gobernador un fuerte compromiso por este peso de la historia para poder estar al frente todos los días tomando decisiones que tengan que ver también con aquellas posiciones fundacionales".



Apuntó que "tocan tiempos difíciles, por supuesto, no resulta sencillo pero estamos para afrontarlos, para trabajar todos los días mejorando la calidad de vida de cada uno de los vecinos de esta provincia que es la mejor manera de poder rendir los homenajes más allá de los discursivo”.

En ese marco, Bordet recordó lo manifestado por el Presidente de la Nación en su visita a Entre Ríos, "sobre esta visión Federal que tiene que tener nuestro país y para eso aquí hoy, a 200 años de aquella gesta fundacional de la República de Entre Ríos, es una oportunidad inmejorable para renovar este compromiso federal que nos tiene que unir a todos como entrerrianos, sin importar la bandería política”.





“Las situaciones que atravesamos son muy graves y también inciertas porque hay una pandemia mundial y tenemos muchos interrogantes y mucha incertidumbre. Y para eso no podemos perder tiempo en discusiones estériles, mientras hay una población que está angustiada, por eso el trabajo es en conjunto, lo tenemos que hacer entre todos para poder llevar adelante el desarrollo económico, la generación de empleo, la mejor calidad de vida de los habitantes, ese es ni más ni menos el cometido que tenemos”, indicó.



“Si logramos eso, sin lugar a dudas vamos a ser el mejor homenaje a estos 200 años de la fundación de la República de Entre Ríos", acotó.

Destacó luego que "esto motiva que podamos articular políticas en conjunto, que podamos desarrollar programas y no sólo en Concepción del Uruguay, sino también en todo el departamento Uruguay, nos hemos conformado con un gran equipo de trabajo".



En esa plaza, el mandatario se reunió con un niño de 5 años egresado de los jardines maternales municipales que realizó un dibujo como aporte a un tríptico que todos los pequeños de los jardines realizaron en homenaje al Bicentenario de la Creación de la República.