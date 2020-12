Gainza se mostró con Macri

El ex concejal se reunió con el ex presidente.

l ex concejal paranaense y líder del PRO en la capital entrerriana, Emanuel Gainza, volvió a encontrarse con el ex presidente de la Nación y jefe del PRO en el país, Mauricio Macri. La foto llega justo después del triunfo del sector del ex edil sobre el de la diputada Ayelén Acosta en las internas macristas en la ciudad.

"Le contamos a Mauricio Macri que nuestro compromiso es construir junto a UCR y CC-ARI una alternativa para nuestra ciudad y nuestra provincia que represente los valores en los que creemos", ratificó Gainza en la difusión de la postal.

Y agregó: "conversamos sobre “Paraná 2030 -nuestro plan de desarrollo para la ciudad- y los proyectos que estamos llevando adelante con nuestro equipo".

En Paraná seguimos trabajando con la misma fuerza y convicción que el primer día, sin importar los cargos ni los lugares donde nos toque estar. Ese fue nuestro compromiso con cada paranaense: estar cerca, escuchar sus problemas y buscar siempre soluciones. — Emanuel Gainza (@EmanuelGainza) December 1, 2020

Gainza trabajó para Macri desde sus años de militante de la Juventud del PRO -de la que fue vicepresidente nacional-, cuando el partido amarillo era una pequeña expresión política en Entre Ríos y en su capital, mucho menor a lo que es hoy.



El año pasado en su campaña para disputarle la candidatura a intendente de Cambiemos en Paraná a Sergio Varisco, el entonces concejal se mostró con dirigentes del PRO hoy enfrentados con el método de conducción de Macri, como Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.

El paranaense volvió a retratarse con el jefe de Gobierno porteño a comienzos de este año, una vez que la disputa interna del PRO ya estaba más clara.



Hoy Gainza vuelve a mostrarse con su mentor, que tiene el doble desafío de ordenar la interna de su partido y, si ratifica su liderazgo, conducir la propuesta electoral de Cambiemos en las legislativas de 2021 contra el Frente de Todos.



