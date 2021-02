La oposición cuestionó el accionar local

L

uego del escándalo desatado a nivel nacional por la vacunación a allegados al gobierno sin sortear los protocolos vigentes en el marco de pandemia, en el ámbito local la repercusión por el caso de Feliciano se asemeja bastante.

Luego de la solicitud de informes y detalles por parte de Damián Arévalo, el presidente municipal de San José de Feliciano que pertenece al PJ, por supuestas irregularidades en el Hospital ‘Francisco Ramírez’ de la localidad del norte entrerriano en el plan de vacunación que lleva adelante la provincia y que tiene al propio Arévalo como Coordinador de Crisis local (COES), se expresaron varios referentes de la oposición entrerriana.

A través de las redes, el intendente radical de Chajarí, Pedro Galimberti expresó: “El discurso de la igualdad y la solidaridad que pregonaron en la pandemia queda, ahora, desnudo con el escándalo de las #VacunasVip. "Tenemos Ministerio", decía Ginés González García. También tenía amigos con privilegios. En Entre Ríos hay sospechas de casos similares. Inescrupulosos”.

A partir del tuit de Galimberti surgió la respuesta del exgobernador Jorge Busti: “Le pido por favor que no generalice. Y si tiene información, haga la denuncia. No todos somos lo mismo: tengo 73 años, he sido tres veces gobernador de esta provincia y me voy a inscribir para vacunarme el día lunes como cualquier otro entrerriano”, sostuvo el referente peronista de la provincia, que tuvo respuesta a su publicación.

"Estimado Jorge, no generalizo. Si prefiere que le pongamos nombre propio a la situación alcanza con citar el proceso de investigación impulsado por el Intendente Arévalo de Feliciano", detalló el chajariense.



Por otra parte, el diputado nacional de Cambiemos, Atilio Benedetti, publicó: “Salió a luz el desparpajo y el amiguismo con que Ginés González García manejó el plan de vacunación. Espero que él y los funcionarios “privilegiados” renuncien y que se inicie una investigación judicial para desentramar este escándalo”.

En tanto, otro de los que se expresó fue Jorge Lacoste. “El perro (Verbitsky) los botoneó como lo hacía en la dictadura y mostró lo que es el kirchnerismo: prebendas, abuso de poder, uso del Estado en beneficio propio. La muestra más patética de lo poco que les importan los más necesitados. La épica del sálvese quien pueda (ser amigo de Gines)”, escribió el diputado nacional radical en Twitter.

Además, otra legisladora nacional denunció: “Lo que tocan lo convierten en corrupción: las declaraciones de Verbitsky revelan cómo se está manejando la campaña de vacunación, con privilegios basados en amiguismos”, dijo la radical Gabriela Lena.



También dio su parecer el senador nacional de la alianza Cambiemos, Alfredo de Ángeli. “Dijeron que la prioridad eran los trabajadores de la salud y los adultos mayores pero parece que la prioridad, como siempre en gobiernos kirchneristas, son los amigos del poder. Otra burla más a los argentinos, otra vez el gobierno usando recursos públicos para beneficio personal”, sentenció. Los legisladores provinciales también opinaron en medio del escándalo por el Vacunatorio VIP.

“Es muy preocupante el manejo discrecional que viene realizando el Gobierno Nacional con la distribución de las vacunas contra Covid19. Miles de argentinos las necesitan y aguardan por ellas”, publicó Francisco Morchio, quien días atrás fue reconfirmado como presidente del bloque de senadores de Juntos por el Cambio.

“¡Con las vacunas también! La decadencia que arrastramos ha transformado la ética de la responsabilidad pública en una vulgar estafa”, enfatizó la diputada radical Gracia Jaroslavsky, mientras que su par Nicolás Mattiauda, del PRO, publicó: “Más de 50.000 muertes por covid-19, miles de casos diarios, hospitales colapsados y personal de salud agotado, pero los amigos "no esenciales" del poder se vacunan. Escándalo nacional y vergüenza mundial. ¿Para eso querían Ministerio?”.

Leandro Arribalzaga, el presidente de la UCR entrerriana, sostuvo: “Hay que enfrentar, terminar con la impunidad y la corrupción que hoy está a la vista en el #VacunaGate- Ésta se lleva puesto a Ginés más allá de alguna jugada en la interna del Gobierno Nacional. Menem es un ejemplo: se ocultó en los fueros y quienes lo permitieron son parte de esa impunidad”.



Por último, a través de un comunicado, el PRO Entre Ríos solicitó que “ante los hechos de público conocimiento de las vacunaciones VIP y amigos del Gobierno Nacional, exigimos a la Ministra Sonia Velázquez que brinde a la población el desarrollo del plan de vacunación en la provincia, ya que no hay estadísticas ni números de la cantidad de vacunados en el territorio provincial. Esperemos que en Entre Ríos no nos encontremos con sorpresas de `Vacunados VIP’”.