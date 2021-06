Más novedades en la interna

L

uego de mantener el último martes una Asamblea por Zoom la “Corriente Integradora Radical”, sector interno del radicalismo paranaense que conduce el dirigente Miguel Rettore, resolvió adherir a la candidatura a Diputado Nacional de Rogelio Frigerio para las próximas Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en el marco del espacio “Juntos por el Cambio” en el que participa la U.C.R.

En un comunicado de ese espacio se señala que el objetivo de Juntos por el Cambio debe ser ganar las elecciones legislativas para lograr mayor equilibrio y que el Kirchnerismo no logre mayorías absolutas en el Congreso de la Nación; pero también a la vez iniciar un proceso político serio para lograr ganar el gobierno de Entre Ríos en el año 2023 y terminar con estos veinte años de gobiernos peronistas que no han sabido resolver ninguno de los problemas estructurales de nuestra provincia. Esos objetivos solamente se pueden lograr con un candidato que esté instalado en el conocimiento de la gente, que tenga sobrados conocimientos de lo que hay que hacer en Entre Ríos y mucha experiencia de gestión; requisitos éstos que llena sobradamente Rogelio Frigerio.



Sigue diciendo el comunicado que, en el año 2015, cuando el radicalismo conformó la Alianza Cambiemos y este espacio político no estuvo de acuerdo y no lo compartió, se utilizó el argumento que había que poner equilibrio en la Nación y había que derrotar al Kirchnerismo y que las diferencias ideológicas que existieran debían discutirse en otro momento; pues bien, creemos que eso mismo está pasando en Entre Ríos en estos momentos; solo que ahora discutiremos un programa de gobierno que nos represente a todos y que todos nos sintamos protagonistas del mismo, porque el hecho no es solo ganar la elección, sino que sepamos y podamos gobernar.

Por último, se señala que se coincide con agrandar Juntos por el Cambio con distintos sectores políticos y sociales que tengan la misma visión sobre la provincia y que pivoteando sobre las cosas que nos unen logremos la mayor amplitud ideológica posible.