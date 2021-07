Sorprendente declaración del aliado de Frigerio

E

l presidente del Comité Capital de la UCR, Ramiro Pereira, quien apoya la lista del ex ministro del Interior declaró que “el acuerdo con Frigerio es ahora”, luego de postular en segundo lugar de la lista a la candidata radical alineada al sector de Martín Lousteau. También opinó que “Lucía Varisco está enfrentando al radicalismo”.



Pereira se refirió a las alianzas dentro de Cambiemos en torno a las PASO de este año y la proyección a 2023. En este sentido, el presidente del Comité Capital expresó su apoyo a la opción encabezada por el exministro de Macri. Según indicó al medio local Página Política, tras señalar que "en las tres listas de Juntos por Entre Ríos hay radicales", resaltó: “Nosotros, desde Evolución, creemos que la que encabeza Rogelio Frigerio es la que representa el sector más amplio del radicalismo”.

"El acuerdo con Frigerio es ahora. Para 2023 falta mucho".

No obstante, tras considerar que “el Comité Capital no apoya a ninguna lista, ya que es un órgano partidario” y que “esto, además, es una primaria no una interna, por lo tanto el debate es más hacia afuera, de cara a la ciudadanía, que hacia adentro de la coalición”, Pereira se refirió a la alianza con Frigerio.

“El acuerdo con Frigerio es ahora”, afirmó, y postuló que “estas elecciones tienen importancia en el plano institucional”, teniendo en cuenta que Juntos por Entre Ríos quiere conservar los tres diputados que obtuvo en 2017 para evitar una mayoría oficialista en el Congreso que le permita avanzar con cuestiones en las que no están de acuerdo.



Pese a que faltan dos años para las elecciones a gobernador y ante la aseveración “por lo pronto el acuerdo con Frigerio es ahora”, se lo consultó sobre a quién apoyará en una probable candidatura para acceder a la Casa Gris en un par de años, a Frigerio o alguien del radicalismo. “Hoy estamos pensando en el equilibrio institucional desde el Congreso, por eso tenemos que lograr la mayor cantidad de legisladores. Para lo otro falta mucho”, señaló.



Por último, Pereira sostuvo que Lucía Varisco “está enfrentando al radicalismo” al decidir ir junto a un sector de la UCR de Paraná por afuera en las PASO. “Así de sencillo. No tengo otra cosa que decir”, concluyó.

