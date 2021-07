La provincia licitó obras por más de $1.400 millones

E

ste viernes se celebró la apertura de sobres para la licitación de tres obras en la provincia: dos viales y una educativa. El gobernador Gustavo Bordet encabezó el acto licitatorio en Concordia, donde estuvo acompañado del precandidato oficialista Enrique Cresto, entre otros, y destacó el apoyo del gobierno nacional. La inversión será de más de 1.423 millones de pesos.

“Todo esto podemos hacerlo porque el gobierno nacional está presente y nos permite estos fondos para que nosotros podamos hacer las obras que faltan”, dijo el mandatario entrerriano.







“Cuando trabajamos en conjunto las cosas se resuelven. Pero también se resuelven porque hay un gobierno nacional que sabe cuáles son las prioridades, que tiene un proyecto y sabe adónde va”, dijo el gobernador Gustavo Bordet al abrir los sobres de la licitación de dos importantes obras viales y una educativa por más de 1.423 millones de pesos.

Bordet: “Contamos con el apoyo de un gobierno nacional que sabe cuáles son nuestras prioridades”.

Dijo que a partir de las gestiones con el presidente Alberto Fernández "empezaron a llegar una cantidad de obras a Entre Ríos y a Concordia” y advirtió que antes no se ejecutaban “porque había un Ministerio de Obras Públicas y del Interior que no existía. Se dejaron de hacer viviendas y no se hicieron más en Concordia, salvo las que se habían empezado con Cristina en 2015, y después se paralizaron", remarcó.

Indicó que por ello se tuvo que pensar en un programa provincial con recursos propios para poder hacer viviendas y advirtió que entre las obras que ahora están llegando en materia de viviendas el lunes que viene se firmará con la Nación el financiamiento de 2.700 viviendas para 44 municipios y comunas, dentro de ellas 400 nuevas para la ciudad de Concordia.



“Las cosas se resuelven porque hay un gobierno que otorga prioridad, que tiene un plan, un proyecto, sabe adónde va", destacó Bordet.

Se refirió a las obras en materia de saneamiento que se pondrán en marcha y destacó que cuestan mucho dinero y no se ven. “Son 300 millones de pesos que impactan directamente en la calidad de vida y la salud de la gente. Tener agua potable de calidad y tener saneamiento en materia de efluentes es clave para tener buena salud", insistió.

Cresto, Bordet y Francolini.

“Las cosas se resuelven porque hay un gobierno que otorga prioridad, que tiene un plan, un proyecto, sabe adónde va y que determina que la generación de recursos esté volcada al desarrollo, al progreso, a la generación de empleo pero también a la inclusión social y el desarrollo humano. Y también a lograr que en una pandemia nadie haya dejado de ser atendido y en una Argentina donde la pobreza en la gestión anterior nacional subió de manera exponencial”, dijo el gobernador durante el acto desarrollado en la capital del citrus.



Luego se expresó sobre el proceso que permitió llegar a esta instancia de apertura de los sobres para las licitaciones. "Lograr hoy esta apertura de sobres para mí es muy gratificante porque son obras que van en beneficio de nuestra gente. Tienen que ver con reclamos de muchos años. Abrir el sobre del acceso nuevo a Osvaldo Magnasco y Villa Zorroaquín con la llegada de la ruta 14 era algo que años atrás era impensado y nos habíamos comprometidos con los vecinos. Poder llegar con este reclamo de asfalto y llevar el progreso y la conexión vial era necesario y prácticamente una utopía", señaló el mandatario.



En el acto, además del titular el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, estuvieron presentes la vicegobernadora Laura Stratta; y el intendente de Concordia, Alfredo Francolini. También se rubricaron convenios para las obras de ampliación de redes de agua potable y cloacales por, 317,8 millones de pesos; y para la construcción de plantas de tratamiento de efluentes clocales en ciudades ubicadas sobre el río Uruguay. Además se entregaron aportes.



Detalle de las obras El edificio para la Dirección Departamental de Escuelas se desarrollará en dos plantas. El presupuesto oficial es de 57.521.334,09 pesos y el plazo de ejecución es de 540 días corridos. En cuanto al acceso a Villa Zorraquín y Osvaldo Magnasco desde Autovía 14 General Artigas, comprende pavimentación, iluminación, bicisendas y obras complementarias. El presupuesto oficial es de 756.370.581,71 pesos y el plazo de ejecución es de 18 meses. El acceso a Concordia comprende repavimentación y ensanchamiento de la ruta N° 4 y avenida Presidente Illia – tramo Autovía 14 y boulevard Yuquerí. El presupuesto oficial es de 609.850.741,11 pesos y el plazo de ejecución es de 24 meses. Se llevará adelante con fondos aportados por el gobierno nacional.

Por su parte, el titular del Enohsa, Enrique Cresto, tras describir la situación difícil que tuvo que atravesar como intendente de Concordia en los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, destacó que "la primera medida que se tomó con el nuevo gobierno fue la Tarjeta Alimentar, empezar por los de más abajo; y después la reactivación económica”.

“Para mí fue una gran satisfacción el día que el gobernador me dijo que estaba la posibilidad de que Entre Ríos tenga protagonismo a nivel nacional”, dijo Cresto haciendo referencia a su llegada para encabezar el organismo.

Cresto encabeza la lista oficialista para las legislativas.

Aseguró que "éste es un contexto histórico, Concordia es una ciudad que no tiene techo para crecer y en este contexto no va a parar de hacerlo. Les puedo a asegurar que va a ser la ciudad en poco tiempo, más pujante de toda la Mesopotamia, pero en este contexto del país, porque cuando gobierna el liberalismo no tiene piso para caer. Cuándo Concordia era la más pobre, cuando gobernó la Alianza en el gobierno de Macri y gran parte de la era del 90; pero también es una ciudad que ya empezó a crecer y va a seguir creciendo”.



Aseguró que Entre Ríos "es la provincia que más nominalmente tiene inversión en la Argentina, no por cantidad de habitantes. Y todo tiene que ver con algo fundamental: Este frente se constituyó en Entre Ríos, la provincia donde se empezó a construir la unidad de los argentinos en este frente fue en Entre Ríos y se replicó en cada provincia de la Argentina.

Por eso la valoración que hoy hay en el gobierno nacional de un gobernador como Gustavo, que le permite tener las puertas bien abiertas, gestionar y volcar recursos en caminos, obras de arte y saneamiento en toda la provincia”.



Felicitó a todos, "esto se construye en conjunto”, dijo y resaltó el hecho de ser candidato a diputado nacional “de una lista de joven, una lista que va acorde a los planes de nuestro gobernador; la agenda del futuro, mirar para adelante, no mirar para atrás”.

Aportes



También se hizo entrega de un aporte de 2 millones de pesos del Fondo Provincial de Seguridad a la municipalidad de Concordia para la compra de cámaras de seguridad.

Finalmente, se entregaron aportes por 2,2 millones de pesos a beneficiarios del Programa Jóvenes Emprendedores del Ministerio de Producción.