“En 2019 la gente me pedía comida”

E

l candidato del Frente de Todos, Enrique Cresto, brindó una entrevista el lunes a última hora por el canal C5N, donde fue consultado sobre el panorama electoral, los principales desafíos en la política nacional y sus aspiraciones en caso de obtener una banca en el Congreso.

“Cuando ingresé al ENOHSA me encontré con un organismo que estaba a punto de liquidarse. Había una decisión del gobierno anterior de que no haya una política de agua y saneamiento en el país y que cada una de las provincias se encarguen con sus propios recursos de llevar esa política adelante. Un organismo que se usó mucho para perseguir a muchísimos empresarios en la Argentina y un personal también devastado. Reconstruir eso con todo el apoyo del ministro Katopodis llevó su tiempo”, comenzó diciendo Cresto sobre la cartera de la que es titular.







En ese sentido, remarcó que “toda esta reactivación económica que se está dando en la Argentina, es transformar las buenas políticas públicas en políticas de Estado, ese es el gran desafío y la forma de hacerlo en el Congreso de la Nación, para que realmente este modelo de país que incluye a todos los argentinos se consolide en verdaderas políticas de Estado”.



“Somos todos entrerrianos, con nuestro arraigo y nuestra lucha por enarbolar la bandera del federalismo pero defender siempre el interés de los entrerrianos”, remarcó Cresto sobre la lista del Frente de Todos

-¿Cuál es la situación de este momento en Entre Ríos? ¿Cómo imagina la contienda política?

-Hay una lista del Frente de Todos integrado por hombres y mujeres muy jóvenes, yo soy uno de los más grandes de la lista con 45 años. Somos todos entrerrianos, con nuestro arraigo y nuestra lucha por enarbolar la bandera del federalismo pero defender siempre el interés de los entrerrianos y por sobre todas las cosas. Estamos convencidos de que esta elección nos iba a encontrar a los argentinos frente a una renovación de la política, pero lo que vemos, en lo que nos toca confrontar, es la expresión de una lista que representa volver al pasado, volver a las políticas que le hicieron mucho daño a los argentinos. El que encabeza la lista era la persona que estaba a 100 pasos de donde se tomaban todas las decisiones del país.



Lo que dice el archivo Agosto, 2021 “Nuestro país es uno de los que mejor manejó la pandemia”





Cresto hizo hincapié en el trabajo conjunto entre Provincia y Nación en este año y medio y resaltó la gestión de obras públicas: “Yo creo que hoy la argentina y los entrerrianos saben quiénes somos los que estamos luchando. Yo me considero también un soldado entrerriano, trabajando junto al gobernador Bordet, que todo lo que estaba frenado en la provincia, las rutas paralizadas, ninguna vivienda que se haya construido en los últimos 4 años, hoy se ve el progreso. Hoy firmamos 2700 viviendas para la provincia de Entre Ríos, más de 40.000 millones de inversión en rutas, la autovía 18, la ruta 127, generando muchísimos empleos. La UOCRA pasó de tener 12 mil obreros inscriptos en el 2015, bajó a 4 mil y ahora estamos en 7 mil. Hay una reactivación y lo importante es poder consolidar este crecimiento y transformarlo en leyes que lo protejan”.

“Hay una reactivación económica y lo importante es poder consolidar este crecimiento y transformarlo en leyes que lo protejan”

Su intendencia durante el macrismo



Recordando su primera gestión al frente de la Municipalidad de Concordia, Cresto afirmó: “Comencé la gestión en 2015 donde la gente me pedía obras, en 2017 pedía trabajo y terminé la gestión donde la gente me pedía comida. Y cuando le decía que pase por Desarrollo Social me preguntaban dónde quedaba porque era gente que nunca había pedido”.



Lo que dice el archivo Agosto, 2021 Apoyo virtual de Bahl a Cresto





“Mi región, la región de Salto Grande, es una zona de mucho trabajo temporario. Son 600 mil en el país que trabajan en las diferentes actividades productivas, todos con ingresos por debajo de la Canasta Básica Total. Por un lado tenemos el gran desafío de luchar contra la inflación, pero lo que si tenemos que garantizar es que los salarios vayan por arriba de la inflación, ya perdieron 20 puntos con 4 años del macrismo, se perdieron 3-4 puntos más con la pandemia, y ahora empieza la etapa de recuperación”, dijo cerrando la entrevista el candidato del Frente de Todos.