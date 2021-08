Juntos dice que no habla mal de otros políticos

A

poco más de un mes para que se celebren las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), desde la lista Juntos expresaron que no hablarán mal de otros candidatos. “La gente está cansada de esa forma de hacer política”, dijeron los precandidatos a diputado nacional en su recorrida por el norte entrerriano.

“Nunca nos van a escuchar hablar mal de otros políticos”, aseguraron desde la lista Juntos

“Nosotros hablamos de ideas, de qué pensamos hacer en la provincia para que la gente viva mejor. Eso es lo que nos mueve”, instaron durante las recorridas y encuentros con dirigentes de los diferentes sectores políticos.

Rogelio Frigerio, Marcela Antola, Atilio Benedetti y Nancy Ballejos, prencandidatos a diputado nacional recorrieron los departamentos del norte provincial –Concordia, Federación, Feliciano y Federal- y dejaron en claro la premisa del sector.

“La gente está cansada de esa forma de hacer política", afirmó Frigerio.

“La gente está cansada de esa forma de hacer política, eso es lo que genera este divorcio entre la agenda de la política y la agenda de la gente. Por eso queremos empezar a construir una política que hable y se ocupe de los problemas concretos de todos los días de los ciudadanos”, amplió Frigerio.



“De mi parte no van a escuchar chicanas ni pases de factura contra otros políticos, mucho menos de nuestros socios políticos”, agregó el primer precandidato de Juntos.

Lo que dice el archivo Julio, 2021 Frigerio con jóvenes y peronistas

Los precandidatos iniciaron esta semana recorriendo primero la localidad de Colón con una reunión con la mesa de conducción del departamento y luego Concordia con una agenda intensa que incluyó entre otras actividades un encuentro con vecinos del barrio La Colina y visitas a emprendedores.



Otro de los destinos que recorrieron los precandidatos fueron las ciudades de Federación y Chajarí en la que recibieron un fuerte apoyo de referentes de la UCR como el ex intendente Carlos Cecco, el ex diputado nacional Fabián Rogel y la actual diputada nacional Gabriela Lena. Además del ex senador departamental Miguel Piana y los ex intendentes de San Jaime de la Frontera, Villa del Rosario, Los Conquistadores y Santa Ana.

Lo que dice el archivo Julio, 2021 Bordet apuntó contra Frigerio

“El futuro de nuestra provincia es ahora. En las PASO la gente va a elegir quiénes son los candidatos que representan mejor las ideas y los valores del espacio político", señaló Frigerio.

En este marco, el exministro consideró que "también se va a discutir qué candidatos están mejor preparados para ganar la elección del 14 de noviembre que es trascendental para el futuro de la Argentina, porque podemos poner un equilibrio en la Cámara de Diputados o se le puede otorgar la libertad total al kirchnerismo para conducirnos a un norte del que creo no compartimos la mayoría de los entrerriano”.



Los precandidatos continuarán este jueves con su recorrida por los departamentos Feliciano y Federal, y concluirán viernes y sábado en Concordia y San Salvador.

Lo que dice el archivo Julio, 2021 Frigerio ratifica el discurso antikirchnerista