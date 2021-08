Polémica por una reunión de Gainza en la UCR

E

manuel Gainza y su equipo político se reunieron en la Casa del Partido de la Unión Cívica Radical (UCR) en Paraná. En el cónclave se trabajó sobre la campaña de la lista Juntos, que encabeza Rogelio Frigerio, y en la organización de fiscales. Pedro Galimberti, precandidato de Entre Ríos Cambia, que competirá en las PASO con la del exministro se quejó por la utilización de la Sede de la UCR.

El objetivo de la reunión fue organizar los fiscales para la elección de Frigerio de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) pero, también, con la mirada puesta en los comicios de 2023 por la intendencia de Paraná. El grupo manifestó su apoyo a la lista Juntos y le envió un mensaje grabado al concluir la reunión.







En la sede de la Unión Cívica Radical (UCR) se realizó un encuentro de fiscales impulsado por el equipo político que encabeza el exconcejal Emanuel Gainza, del cual participaron la presidenta del PRO, Silvia Campos, la radical María Alejandra Viola, y el bloque de concejales paranaenses compuesto por Walter Rolandelli, Francisco Avero y Maximiliano Rodríguez Paulín.



También estuvieron presentes Pablo Donadío, quien coordina el Plan de Gobierno Paraná 2030, y Fabián Carabajal, coordinador de fiscales.





La Casa de la UCR fue sede del encuentro.

Al cierre del encuentro, Gainza convocó a los militantes a acompañar a Frigerio en las elecciones legislativas de este año y se proyectó a futuro.

"Salgamos a multiplicar el mensaje, ganemos la elección y mostrémosle a Frigerio también que este equipo va a acompañar a la gobernación en 2023", exclamó Gainza que encabeza el proyecto Paraná 2030 con el afán de llegar al municipio en las próximas elecciones.





Galimberti se quejó por la presencia en la Sede



El precandidato de Entre Ríos Cambia se quejó por la utilización del Comité Capital para el cónclave y los invitó a “alquilar un pelotero” si quieren hacer política en lugar de usar la Casa del Partido.

Si @EmanuelGainza y algunos radicales quieren hacer política que alquilen un pelotero, pero no usen la casa partidaria de la @ucrer — Pedro Galimberti (@pjgalimberti) August 12, 2021

“Si Emanuel Gainza y algunos radicales quieren hacer política que alquilen un pelotero, pero no usen la casa partidaria de la UCR”, expresó el intendente de Chajarí en un comunicado de prensa. "Los símbolos no se tocan ni se manchan. Es un límite que no se debe atravesar, y que debemos cuidar todos. Porque todos pasan, pero la UCR queda", concluyó.

En este punto, Gainza replicó que "ellos (Entre Ríos Cambia) también han realizado reuniones en la Sede de la UCR y somos parte del mismo frente".

