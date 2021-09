Frigerio tuvo que cerrar sin pegarle a nadie

L

a Lista Juntos 502 A cerró su campaña este jueves en Concordia con Rogelio Frigerio como orador principal de cara a las elecciones del próximo domingo. Debido a la conformación multipartidaria de su espacio fue moderado en su discurso, en el cual no prometió soluciones pero solicitó un voto de esperanza para cambiar el rumbo. “Basta a esta forma de conducir la Argentina, no queremos este norte al que nos están llevando", arengó.

Los compromisos adquiridos en campaña con el afán de ampliar su espacio acotaron las expresiones de Juntos. Rogelio Frigerio se limitó a describir las situaciones vivenciadas durante sus recorridas por la provincia y solicitar un 'freno' al modo de gobernar, tanto en el orden provincial como en el nacional.

Los problemas no desaparecen por no hablar de ellos. Hay mucha preocupación por la inseguridad y porque la droga está en las calles y toma de rehenes a nuestros hijos. Hay que decirle basta a la droga y a los delincuentes que no pagan por sus crímenes.