Radicales le acercan propuestas a Frigerio

E

l exdiputado provincial Fabián Rogel se reunión con Rogelio Frigerio, priemr candidato a diputado nacional de la lista Juntos por Entre Ríos. Con el envión del resultado favorable en las primarias, el dirigente radical analizó alternativas de cara a las generales y también proyectando el espacio a las elecciones de 2023.

"Hoy acompañé a Rogelio Frigerio en un encuentro que tuvo con la prensa en la ciudad de Paraná", escribió Rogel en las redes sociales para difundir la reunión con el exministro del Interior, en la previa de la presentación oficial de la Lista Juntos por Entre Ríos para las elecciones Generales.





"Conversamos sobre nuestros puntos de vista acerca del futuro político de la provincia de Entre Ríos y el país", agregó el dirigente radical, quien además de analizar la victoria en las PASO y las generales del próximo 14 de noviembre, pretende potenciar el espacio con vistas a las elecciones del 2023 con el objetivo concreto de derrotar al peronismo y volver a la Casa Gris luego de 20 años.

"Analizaremos desde nuestro sector las alternativas que se presentan para la provincia con estas elecciones generales y con miras a la conquista del poder en Entre Ríos para el 2023, teniendo como base este categórico triunfo que se obtuvo en las elecciones PASO", detalló.

Lo que dice el archivo Julio, 2021 Rogel apunta directamente al 2023

Además, Rogel le anunció a Frigerio sobre el encuentro que su espacio, Alternativa Radical, mantendrá el sábado 9 de octubre, a las 10:30, en la ciudad de Villaguay.



Con posterioridad se sumaron Atilio Benedetti y Pedro Galimberti.



La reunión en Villaguay la organizan Rogel junto a la diputada provincial Sara Foletto, el ex intendente de Bovril Alfredo Blochinger, el ex intendente de Sauce de Luna Cacho Aliano y el ex presidente de la junta de gobierno de Lucas Norte Arturo López.