Indiferencia de la oposición a los dichos de Casaretto

Juntos por Entre Ríos no polemizó con Casaretto.

os candidatos de Juntos por Entre Ríos no respondieron a la chicana lanzada en un programa de televisión por el diputado nacional Marcelo Casaretto. El legislador del PJ les reprochó a Frigerio y a Galimberti que usan el Congreso como trampolín para acceder a otro cargo. “Se presentan para diputados para no ser diputados”, había dicho en una entrevista en El Once TV.

Casaretto se había referido a la utilización de las candidaturas que hace Juntos por Entre Ríos. “Yo soy diputado y trabajo de diputado”, exclamó el legislador justicialista, que apuntó contra los “que van y pican para otro lado” en alusión a Frigerio y sus pretensiones de gobernador en 2023.

También se había dirigido al electorado, sobre las urgencias que sufren en la coyuntura social y económica. “Estás cansado de esperar y capaz que tenés razón, pero tampoco es una cuestión que votando a tal o cual mañana los problemas se van a arreglar”, reflexionó.



En este punto, señaló que "a los problemas o los arreglamos nosotros (el PJ) o nos los arregla nadie”.

"Le daremos la palabra para que hablen tres minutos al diputado Frigerio, tres minutos al diputado Galimberti a ver cuál es la idea brillante que tienen", ironizó Casaretto ante el análisis que realizó sobre los candidatos a diputados nacionales de la oposición.

Sin embargo, la chicana no surtió efecto ya que fue eludida por los apuntados. Ni Rogelio Frigerio, ni Pedro Galimberti respondieron a los dichos del legislador justicialista. Tampoco Lucía Varisco, quien también fue mencionada por Casaretto en su alocución.





Lucía Varisco tampoco recogió el guante lanzado por Casaretto.