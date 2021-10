Cresto gestionó obras en tierra de Frigerio

E

l titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) Enrique Cresto recorrió las obras en marcha en Villa Paranacito y Ceibas. El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos visitó las tierras de su adversario político, Rogelio Frigerio, y adelantó que continuará “gestionando obras que representan soluciones calidad de vida y fuentes de trabajo”.



Cresto y el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de Nación Carlos Rodríguez compartieron este miércoles una jornada de trabajo en Villa Paranacito junto al intendente Gabriel García, el senador provincial Daniel Olano y el gerente de la Delegación Mesopotámica de ENOHSA Mauro Díaz Cháves. Luego, las autoridades recorrieron obras en Ceibas, junto a la intendenta Sabrina Olano y funcionarios del municipio.

En Villa Paranacito, Cresto y Rodríguez visitaron las obras en marcha en la defensa urbana contra las inundaciones, las nuevas viviendas y otros proyectos que el municipio impulsa en la localidad con el apoyo de Nación y Provincia.



“Nosotros formamos parte de un gobierno y de un modelo de país que le dijo no a la paralización de las obras y sí a la reactivación de la obra pública y la economía”, remarcó el primero en la Lista del Frente de Todos, que agregó: “Le dijimos no a la concentración de recursos y al endeudamiento para la especulación financiera y sí a invertir en obras y políticas públicas que amplían derechos y promueven el bienestar de los argentinos”.

En este punto, el administrador del organismo nacional marcó diferencias con el gobierno de Cambiemos. “Esto es lo que nos diferencia de otras formas de gobernar y de entender la finalidad de la política, que para nosotros siempre es una herramienta de transformación de la realidad en beneficio del pueblo y la grandeza de la patria”, comparó.



“La misión que nos encomendaron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis es llevar obras a cada rincón del país y todos los días avanzamos un paso más para cumplir este objetivo”, dijo el titular del Enohsa.

El intendente de Villa Paranacito consideró este miércoles como “un día muy productivo en el que pudimos avanzar en gestiones y definiciones que son muy importantes para nosotros”.



También, citando los trabajos que ya están en marcha, García señaló que “para nosotros es también un motivo de alegría poder compartir con Enrique y los funcionarios que nos visitan los avances que estamos logrando”, agregó.

Cresto, además, hizo hincapié en la importancia de la obra pública para la reactivación de la economía y la generación de fuentes de trabajo. “Nuestra agenda se compone de jornadas como estas, recorriendo el territorio, hablando con los intendentes y los vecinos, gestionando obras que representan soluciones calidad de vida y fuentes de trabajo”.



Defensa Urbana en Villa Paranacito



“Esta defensa sin dudas marca un antes y un después en nuestra historia. Porque no solamente Villa Paranacito no se va a inundar más, sino que además vamos a poder avanzar con todo lo que proyectamos en materia de mejoras urbanas, desarrollo habitacional y de infraestructura, que en muchos casos no podíamos gestionar por no contar con los certificados de no inundabilidad”, argumentó el jefe comunal.

En este marco, García resaltó que “es fundamental el acompañamiento y el trabajo coordinado con Nación y Provincia, porque la verdad que obras de este impacto financiero no se pueden abordar desde la municipalidad, a veces tampoco desde la provincia”, y, tras agradecer la visita de Cresto y de Rodríguez junto a sus equipos de trabajo, agregó que “cuando los funcionarios están presentes en el territorio es mucho más directo y mano a mano el abordaje de los temas y proyectos que los intendentes necesitamos plantear para seguir avanzando”.

Por otra parte, el senador Olano definió esta jornada como “sumamente positiva”, porque “no solamente se hizo un recorrido de obras en Villa Paranacito y Ceibas, sino que también se habló de todo lo que se viene para todo el departamento Islas del Ibicuy”.

“Es muy importante lo que pudo lograr Enrique desde el ENOHSA y todo el trabajo que se está haciendo para salir adelante, ahora que estamos dejando atrás la pandemia y Entre Ríos tiene la oportunidad histórica de consolidar su crecimiento”, concluyó el legislador.

Destacan las obras para Entre Ríos



Rodríguez, en tanto, destacó la labor de su compañero de trabajo en el gabinete del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la impronta de gestión del gobernador Gustavo Bordet, detallando que “en esta recorrida por Entre Ríos inauguramos la Defensa Norte en Concepción del Uruguay, licitamos las obras del proyecto Costanera Norte en Concordia, recorrimos obras y evaluamos proyectos en Concordia”.

Cresto tuvo la oportunidad de dialogar con los vecinos en Villa Paranacito y en Ceibas.

Por último, el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de Nación repasó la jornada en el departamento Islas del Ibicuy.



“Hoy estamos compartiendo esta jornada en Ceibas y Villa Paranacito, donde observamos el avance de la defensa contra las inundaciones, una obra muy importante que a principios del año que viene va a estar terminada y vamos a venir a inaugurarla con Enrique, con el Intendente y el Gobernador, que trabaja mucho por su provincia y por todos los entrerrianos”, concluyó el funcionario nacional.