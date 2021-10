Frigerio negó estar pensando en 2023

E

l Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el Senador nacional por Buenos Aires, Martín Lousteau, arribaron a Paraná este sábado como estaba previsto en su recorrida nacional para apoyar a los candidatos de Juntos por el Cambio (JxC). Frigerio sostuvo que trabaja en proyectos para solucionar la vida de la gente y negó estar pensando en 2023.



“Jamás se habló del 2023. Entiendo que pueda haber inquietudes al respecto de la prensa pero no se está pensando en el 2023 sino en proyectos para empezar a solucionar la vida de la gente”, resaltó Rogelio Frigerio en conferencia de prensa, luego de la recorrida con los visitantes de Juntos por el Cambio.

La oposición continúa con su recorrida en los diferentes distritos en apoyo a los candidatos locales, como sucedió en Córdoba y Santa Fe en la víspera.

Este sábado arribaron a la capital entrerriana el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el senador de Buenos Aires, Martín Lousteau, con el objetivo de fortalecer la campaña de Juntos por Entre Ríos.

“Tener en nuestra provincia a Horacio y Martín nos llena de energías para lo que viene. Son personas con las que compartimos los mismos valores y con quienes vamos a trabajar juntos el futuro del país y el de Entre Ríos”, dijo Frigerio en compañía del presidenciable Larreta y el posible candidato a sucederlo en la Ciudad de Buenos Aires en un par de años.

Larreta y Lousteau recorrieron la peatonal paranaense con Frigerio.

Sin embargo, el exministro del Interior destacó que no piensa en 2023, y argumentó: “Tenemos concentrada toda nuestra energía en esta elección. El 14 de noviembre se juega el futuro de nuestra provincia y el de la nación. Vemos que el kirchnerismo está intentando comprar esas voluntades que no puede compensar con políticas públicas. Pero nosotros sabemos que la dignidad de los argentinos y específicamente la de los entrerrianos, no está a la venta y no se puede comprar”.

En tanto, en su alocución Larreta se entusiasmó y apuntó a obtener un caudal de votos suficiente para integrar un cuarto diputado a la Cámara baja, luego de la promisoria cosecha de casi el 50% de adhesiones en las elecciones primarias contra menos del 30% del PJ.

“En Entre Ríos con algunos puntos más podemos sumar un diputado y hacer la diferencia. Para los que quieran ponerle un freno al kirchnerismo, el bloque a fortalecer es el de Juntos por el Cambio. Los entrerrianos pueden ser protagonistas a la hora de equilibrar la balanza en el Congreso”, enfatizó el jefe del gobierno porteño, quien consideró la importancia del diálogo: “Las transformaciones que necesita el país tienen que sostenerse en el tiempo, por eso la Argentina necesita un acuerdo más amplio”

Larreta advirtió que "la invitación al diálogo tiene que ser del Gobierno Nacional, que fueron votados por la gente para gobernar por cuatro años. Hoy no veo esa vocación”.

“Con gente como el kirchnerismo, que cree que prohibiendo la exportación de carne va a bajar el precio en vez de promoverla para tener laburo; que cree que con controles de precios, algo que ya se implementó infinidad de veces y no funcionó nunca en la historia, va a bajar la inflación; que cree que el gobierno federal no tiene que apoyar cuando una provincia tiene un problema grave de seguridad; que no cuestiona las violaciones de derechos humanos en Nicaragua o Venezuela; que la educación no sea un prioridad, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo sobre el país que queremos”, concluyó.

Sin Pedro Galimberti, estuvieron presentes en la mesa los demás integrantes de la Lista JxER: Marcela Ántola, Nancy Ballejos y Atilio Benedetti.

Galimberti fue el único ausente de los candidatos de Juntos por Entre Ríos.

Por su parte, Lousteau opinó que “es de un enorme cinismo” el reparto de dinero y cosas que está haciendo el gobierno nacional en la campaña electoral. "Si quieren ayudar a la gente de verdad, lo hacen permanentemente, no quince días antes de una elección”, afirmó.



“Si hay una necesidad, la hay antes, durante y después de la elección”, enfatizó el senador radical, quien concluyó que “si lo hacen a días de las elecciones, es porque el Gobierno sólo quiere ayudarse a sí mismo”.



Además de Larreta, Lousteau y los candidatos locales, estuvieron presentes el exministro de hacienda de Maurio Macri, Hernán Lacunza, y los referentes entrerrianos del espacio: el senador nacional Alfredo De Angeli; el diputado provincial Esteban Vitor, el exconcejal Emanuel Gainza, el intendente de La Paz, Bruno Sarubi; el dirigente de Evolución Radical Entre Ríos Leandro Brasesco y el presidente de la UCR de Paraná, Ramiro Pereira, entre otros.