Frigerio se cruzó con Tolosa Paz en la tele

os diputados electos Rogelio Frigerio y Victoria Tolosa Paz participaron de un programa televisivo después de las elecciones del domingo 14 de noviembre y se cruzaron por las medidas de gobierno de sus espacios al frente de la Casa Rosada. En la previa a su arribo al Congreso forjaron un ida y vuelta de alta intensidad.

“Me cansa escuchar a los políticos echándose culpas, el Gobierno se tiene que hacer cargo de la situación porque lo votaron para eso, para ocuparse de la gente desesperada que no encuentra trabajo, que no llega a fin de mes, que está desesperada por el avance del narcotráfico”, reprochó Frigerio. Mientras Tolosa Paz le dijo "esa es tu verdad", el diputado electo pidió empezar a ver cómo solucionar estos problemas.

El debate se dio en "A Dos Voces", en el canal Todo Noticias.

“No podemos ponernos de acuerdo si quienes gobernaron hasta hace dos años no son capaces de reconocer que muchos de los problemas que tenemos para adelante tiene que ver con la toma de deuda insostenible de tu gobierno”, le dijo Tolosa Paz.

"Tenemos un Estado que cobre los impuestos que cobre siempre tiene déficit tiene que apelar al endeudamiento o a la maquinita del Banco Central”, analizó Frigerio.

Para el ex funcionario macrista, “el problema de la deuda y de la inflación son un síntoma de que la economía está enferma y que tenemos un Estado que cobre los impuestos que cobre siempre tiene déficit y tiene que apelar al endeudamiento o a la maquinita del Banco Central”. En este punto, Tolosa Paz se defendió: “La gente nos votó de cara al 2023 para resolver la economía dañadísima que dejaron”.

“Los objetivos que nos propusimos después del 12 de septiembre, se cumplieron: achicar la diferencia con Juntos, mayor nivel de participación, que Kicillof recuperara el Senado de la provincia, que Cambiemos diciendo que éramos el peor gobierno de la historia y que nos teníamos que ir no pudo superar los 40 puntos, tienen un techo electoral”, dijo Tolosa Paz.

Tolosa Paz logró remontar una diferencia de 4 puntos respecto de las PASO en Buenos Aires.

El ex ministro del Interior durante el gobierno de Macri lanzó dardos contra el gobierno nacional y manifestó que “de hecho dicen que subsisten a pesar de las políticas del Gobierno, están agobiados por los impuestos; la gente, los productores, las pymes sienten que el Gobierno les pone el pie arriba de la cabeza”.



“¿Por qué crece el empleo formal en la Argentina?”, interrumpió la diputada peronista.

“¿Por qué crece el empleo formal en la Argentina?”, interrumpió la diputada peronista. “Fuiste ministro de Producción y no pudiste administrar una línea de créditos a tasas subsidiadas porque fuiste parte, está bien que ahora te quieras despegar de Macri pero fuiste el ministro de la Producción del Gobierno que destruyó 23 mil pymes, destruyó 169 mil puestos de empleo industrial; no puedo creer que una persona que fue ministro de la Producción de quien destruyó el sistema productivo de Argentina tenga la caradurez de decime que no hay empresa en Entre Ríos que crea que está mejor que cuando vos eras el ministro de la Producción”, le espetó.



Pero Frigerio ocupó la cartera del Interior y no la de Producción. “Ya arrancamos con una mentira, yo no fui ministro de la Producción, no se puede decir cualquier cosa”, expresó el diputado electo por Entre Ríos.



“Fuiste ministro del Interior y junto con Sica eran la dupla que apostaba a la producción de la Argentina”, criticó Tolosa Paz. “Si querés hablá vos...”, dijo Frigerio, molesto por las interrupciones.

Cómo llegan al Congreso

Frigerio, en Entre Ríos, se quedó con el 54,52% de los sufragios emitidos en las legislativas del domingo. De esa manera consiguió tres bancas en la Cámara de Diputados contra las dos que ganó el Frente de Todos con el 31,64% de los votos.

Por su parte, Tolosa Paz logró remontar una diferencia de cuatro puntos abajo en Buenos Aires para quedar cerca de la oposición (38,53%, con 3.368.310 votos, contra el 39,81%, con 3.480.298 votos), el territorio más importante del país en cuanto a porcentaje de sufragios. De este modo, el PJ consiguió meter 15 congresistas, mismo número que Juntos por el Cambio.

