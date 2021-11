Lo que dejó la elección en Paraná

L

a derrota del peronismo en Paraná fue histórica, ya que sólo retuvo cuatro de las 18 seccionales. Juntos por Entre Ríos (JxER) estuvo cerca de duplicar los votos del peronismo, lo que hubiera hecho si Lucía Varisco no hubiese competido por afuera, restando votos radicales. El varisquismo residual se ubicó como tercera fuerza en la mayoría de los circuitos, pero no sumó mucho respecto de septiembre.

El Frente de Todos sólo pudo retener cuatro seccionales: Bajada Grande, Puerto Viejo, Anacleto Medina y La Floresta. Las mismas que en las PASO.

La boleta de Juntos por Entre Ríos que encabezó Rogelio Frigerio recibió 74.196 (49%) votos en la ciudad de Paraná. Le sacó una diferencia de más de 34 mil votos al peronismo. Si juntaba cinco mil votos más, JxER hubiese duplicado los 39.890 votos (26,4 %) del Frente de Todos.

La Lista que encabezaba Frigerio podría haber logrado duplicar en votos al PJ con facilidad si no se le hubiesen escapado 13.662 votos de extracción radical a la opción del Partido Fe, que llevó como candidata a Lucía Varisco. La hija del ex intendente Sergio Varisco se ubicó como tercera fuerza en la mayoría de las seccionales.



Las excepciones fueron tres seccionales del centro, en las que el MST de Nadia Burgos quedó como tercera fuerza. En total, la candidata de la izquierda sumó 8.054 votos y quedó ubicada quinta.

Cómo le fue al resto de las listas



El cuarto lugar fue para el Partido Conservador Popular de Mirian Muller, con 8.292 sufragios. En el sexto lugar, el Partido Socialista, con Juan Manuel Rossi, sumó 4.744 votos. Último quedó el Nuevo MAS de Federico Demarchi, que reunió 2.308 sufragios.

Qué piensan de Lucía Varisco en el entorno de Frigerio



Si Lucia Varisco hubiese jugado dentro de JxER, probablemente Frigerio se habría impuesto también en Anacleto Medina y Bajada Grande. Los votos del varisquismo residual como tercera opción le hicieron ganar esas seccionales al peronismo.

Desde el frigerismo sostienen que la performance de Lucía no fue exitosa en paraná.

Los 13.662 votos de Varisco la posicionan a futuro aunque no fue tanto lo que creció respecto de los 12.900 votos obtenidos en las PASO, si se toma en cuenta que en septiembre el varisquista Carlos González había reunido 2.200 votos dentro de la interna de JxER, que evidentemente no se trasladaron en su totalidad al Partido Fe.

“Si el radical de Paraná viera en Lucía a una representante de los valores reales del radicalismo, como ella dice, las cuatro seccionales del centro hubieran tenido otro resultado”, evaluó un dirigente local de JxER.

Habrá que ver, de ahora en más, cómo resuelve Varisco la contradicción de sostener una identidad radical dentro de un partido como Fe, que es aliado al peronismo en Buenos Aires.

Esa asociación con el peronismo, que pudo explicar la importante logística electoral con la que contó Varisco tanto en las PASO como en las generales, es uno de los aspectos que más críticas le genera dentro de JxER, especialmente en el PRO y entre los radicales que acompañaron a Frigerio.

No pasa lo mismo con el sector de Pedro Galimberti, donde muchos la ven como una futura aliada para 2023 dentro de la interna por la candidatura a gobernador. Quizá por eso, y seguramente por el peso del apellido, es que Varisco sigue siendo parte del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados.



Por otra parte, este ítem podría explicar que no se haya avanzado en un planteo de expulsión de la UCR por haber competido electoralmente contra el partido del que es afiliada. No obstante, tampoco importa demasiado, porque la fuga de votos radicales que pudo generar Varisco no impidió que el triunfo de Frigerio sobre el peronismo en Paraná haya sido contundente.

Además, dentro del entorno de Frigerio evalúan que el experimento de Lucía Varisco en la capital provincial estuvo muy lejos de ser exitoso, teniendo en cuenta que la diputada provincial es hija y nieta de los únicos intendentes no peronistas que gobernaron Paraná (dos veces cada uno) desde 1983.

Resultados por seccional en la ciudad de Paraná



Circuito 1 - Ciudad

Juntos por Entre Ríos 5.071



Frente de Todos 2.006



Nueva Izquierda 581



FE 540



Partido Popular Conservador 307



Partido Socialista 295



Nuevo MAS 102





Circuito 2 - Ciudad



JxER 4.499



FdT 1.275



Nueva Izquierda 513



FE 298



Popular Conservador 297



PS 235



MAS 92







Circuito 3 - Ciudad



JxER 2.972



FdT 1.303



FE 463



Nueva Izquierda 300



Popular Conservador 214



PS 198



MAS 67







Circuito 4 - Ciudad



JxER 5.479



FdT 1.421



Nueva Izquierda 398



FE 323



Popular Conservador 275



PS 267



MAS 93







Circuito 5 - Puerto Nuevo



JxER 3.448



FdT 2.249



FE 617



Popular Conservador 394



Nueva Izquierda 386



PS 298



MAS 105







Circuito 6 - Bajada Grande



FdT 1.309



JxER 1.036



FE 416



Popular Conservador 168



Nueva Izquierda 119



PS 100



MAS 44







Circuito 7 - Puerto Viejo



FdT 957



JxER 542



FE 313



Nueva Izquierda 90



Popular Conservador 66



PS 32



MAS 31







Circuito 8 - Paracao



JxER 8.979



FdT 4.208



FE 1.502



Popular Conservador 1.059



Nueva Izquierda 997



PS 543



MAS 301







Circuito 9 - Anacleto Medina



FdT 1.793



JxER 1.216



FE 761



Popular Conservador 208



Nueva Izquierda 190



PS 75



MAS 65







Circuito 10 - San Agustín



JxER 1.986



FdT 1.348



FE 466



Nueva Izquierda 290



Popular Conservador 173



PS 113



MAS 67







Circuito 11 - La Floresta



FdT 3.945



JxER 3.008



FE 1.665



Popular Conservador 481



Nueva Izquierda 474



PS 246



MAS 139







Circuito 12 - Santa Teresita



JxER 6.908



FdT 3.522



FE 1.237



Popular Conservador 747



Nueva Izquierda 742



PS 465



MAS 237







Circuito 13 - Lomas del Mirador



JxER 7.775



FdT 4.096



FE 1.503



Popular Conservador 974



Nueva Izquierda 749



PS 516



MAS 266







Circuito 14 - Brete



JxER 1.127



FdT 828



FE 258



Popular Conservador 219



Nueva Izquierda 117



PS 95



MAS 50







Circuito 15 - Barrio Parque



JxER 6.289



FdT 3.042



FE 1039



Popular Conservador 744



Nueva Izquierda 725



PS 401



MAS 203







Circuito 16 - Santa Ana



JxER 5107



FdT 2.050



FE 786



Popular Conservador 655



Nueva Izquierda 477



PS 306



MAS 148







Circuito 17 - Quintas al Este



JxER 6.606



FdT 3.641



FE 1.145



Popular Conservador 1.015



Nueva Izquierda 657



PS 406



MAS 227







Circuito 18 - Kilómetro 5 1/2



JxER 2.148



FdT 900



FE 330



Popular Conservador 296



Nueva Izquierda 249



PS 153



MAS 71







Fuente: Página Política. Números tomados de APF, con fuente en la Cámara Nacional Electoral