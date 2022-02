Urribarri acusó a Frigerio del armado de causas

E

l embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, apuntó a Rogelio Frigerio en la declaración que ofreció en la jornada 35 del Juicio donde afronta cinco demandas que lo acusan por negociación incompatible con la función pública y peculado. El exgobernador acusó al exministro del macrismo y actual diputado por JxC de espionaje ilegal, denunció el vínculo del Poder Judicial junto al PRO para el armado de causas, y también señaló al periodista Daniel Enz como “su pata mediática”.

Urribarri ofreció una extensa declaración, de manera virtual, en el Juicio que afronta por negociación incompatible con la función pública y peculado. En su declaración, el exgobernador apuntó a jueces y fiscales junto al PRO en el espionaje ilegal con el objetivo de armar causas. También lo vinculó con la “Gestapo” de María Eugenia Vidal.







Urribarri apuntó en su declaración contra “sectores de la política, de la Justicia y de medios de comunicación” en el armado de causas judiciales. Luego, detalló que Entre Ríos no fue ajena a la mesa judicial del macrismo que se investiga en el ámbito judicial.

“Yo fui blanco de esa operatoria”, denunció Urribarri sobre el entramado de Justicia, Política y Prensa para amedrentar fuerzas políticas mediante causas judiciales.

El exgobernador reseñó que las causas se iniciaron a través de presentaciones de denunciantes que son “conocidos dirigentes políticos de espacios opositores que motorizaron presentaciones a partir de presentaciones realizadas por un periodista obsesionado conmigo y devenido también, desde hace algunos años, en jugador político con claros intereses”.

Lo que dice el archivo Noviembre, 2021 Sergio Urribarri exige su derecho a réplica

A esto sumó el accionar de fiscales que actuaron “con total discrecionalidad y direccionamiento al calor de una coyuntura política y no respetaron normas y jueces de garantía que no han cumplido su función y se han lavado literalmente las manos”.



“Todo lo que molestaba a la construcción política en algunos lugares del país era atacado por ese tridente”, expuso.

A continuación, detalló que estaba sentado en el banquillo de los acusados por unos carteles en la ruta que “terminaron como casillas, por una solicitada y por un parador playero. Y hablan de megajuicio. Como una forma sutil que busca instalar una condena social”.

La pata política de ese armado “es el señor Rogelio Frigerio”, dijo Urribarri, y lo describió: “Es el señor del espionaje ilegal y del teléfono encriptado que operó y opera agazapado desde el tiempo en que era ministro. Su plan A es seguir haciendo política en Capital Federal, donde tiene domicilio"



Lo que dice el archivo Enero, 2022 Por primera vez Frigerio se mete en la disputa judicial

Luego, citó un segundo objetivo: "Su plan B es la provincia. Para un forastero como él, la única forma de generar condiciones favorables para competir era sacando del juego a referentes políticos de la provincia. Y no solo del peronismo. Yo era, soy y seré uno de los principales obstáculos”.



Lo que dice el archivo Enero, 2022 Goyeneche logró un fallo favorable y otro no

“Es un secreto a voces en la provincia la vinculación de Frigerio con un sector del Poder Judicial a través de colaboradores e intermediarios. Y su connivencia con algún fuego amigo”, denunció el embajador argentino en Israel.

"Yo era, soy y seré uno de sus principales obstáculos", advirtió Urribarri al apuntar al exministro macrista.

“Él y sus amigos apuntaron al disciplinamiento de las fuerzas políticas asestando golpes contra determinados dirigentes”, agregó.



“Disimulen un poco, muchachos. Porque se nota demasiado”, expresó respecto al nexo de Frigerio con los medios en el armado de causas.

La exposición de Urribarri se extendió durante dos horas que se dividieron en tres tramos bien claros. En el primero dio un fuerte embate sobre lo que entendió las razones políticas de sometimiento a juicio, en el segundo hizo un repaso de la obra que realizó durante sus dos mandatos al frente del Ejecutivo provincial y, en el tercero, desglosó las cinco acusaciones en su contra, donde defendió su accionar y el de su gobierno en cada una de ellas.

Lo que dice el archivo Enero, 2022 Un nuevo video avala la acusación a la “Gestapo”

También declaró haber sido víctima de operaciones de espionaje ejecutadas a través del área de Migraciones que dependía del Ministerio del Interior que conducía Frigerio durante el gobierno de Mauricio Macri. En este marco, ligó al actual diputado nacional a la causa de la “Gestapo” armada en el gobierno de María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires.

Pata mediática



Urribarri describió que la pata mediática de las causas armadas encontraron sustento “en la figura del periodista Daniel Enz”. Y argumentó: “A Frigerio le costó muy poco sumarlo, pues es sabido su antikirchnerismo y su rechazo a la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Además tiene un odio particular hacia mi persona. Me ha responsabilizado de todo tipo de cosas. Hasta de la suerte de su hijo futbolista”.





Urribarri acusó al periodista Daniel Enz de ser la pata mediática en el armado de causas.

En este sentido, en el día 35 del Juicio que atraviesa, el exgobernador sostuvo que cualquier dirigente de la provincia “sabe del vínculo de este periodista con Rogelio Frigerio. De hecho, uno de los ex integrantes de su programa de televisión es hoy el jefe de prensa de Frigerio”.

“Uno de los ex integrantes de su programa de televisión es hoy el jefe de prensa de Frigerio”, dijo Urribarri sobre la vinculación del diputado con Enz.

“Uno de los ex integrantes de su programa de televisión es hoy el jefe de prensa de Frigerio”, dijo Urribarri sobre la vinculación del diputado con el periodista Enz, a quienes aconsejó: "Disimulen un poco, muchachos, porque se nota demasiado”.

“No tengo miedo a su juego de escarnio. No pienso someterme a esa lógica perversa de generar miedo difamando gratuitamente. No le tengo miedo ni a Enz ni al productor de su programa, un ex comisario acusado de delitos aberrantes”, agregó.



Lo que dice el archivo Noviembre, 2021 Bordet toma distancia de las acusaciones

También apuntó a Goyeneche



En tanto, hizo mención a que durante el desarrollo de las audiencias el Jurado de Enjuiciamiento resolvió abrir un jury a la fiscal Cecilia Goyeneche y que la procuradora adjunta lo responsabiliza de esa decisión del órgano constitucional.

Urribarri consideró que Goyeneche "no es objetiva ni imparcial respecto a a este juicio".

Tras leer un fragmento del diario La Nación donde la integrante del Ministerio Público afirmó que detrás del jury estaba el “urribarrismo”, el ex mandatario señaló: “Está claro que la Dra. Goyeneche me señala como su adversario y como el culpable de su situación laboral, personal”.

“¿Es realmente objetiva e imparcial la procuradora respecto a este juicio? Para nada”, consideró Urribarri sobre Goyeneche.

“Estos dichos – remarcó - habrían ameritado un pedido de suspensión de la causa. Y no lo hicimos. No tengo nada que ver con lo que sostiene Goyeneche desde el momento en que los dos abogados que la denuncian (Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto) son los que motorizaron todas las denuncias en mi contra. Y con quienes tengo un enfrentamiento político y personal durante todos estos años. Incluso con uno (Mulet) tengo una querella por calumnias”, alegó.

Lo que dice el archivo Enero, 2022 Apelaron el fallo a favor de Goyeneche

Asimismo, apuntó: “No tengo injerencia sobre el Jurado de Enjuiciamiento. Lo sabemos todos, porque nos conocemos todos en Entre Ríos. (A) Tres de ellos no los vi jamás. A uno lo conocí en el velatorio de Jorge Busti. Pero le han dicho (a Goyeneche) que señalarme a mí es redituable periodísticamente”.

Lo que dice el archivo Diciembre, 2021 No todos los medios nacionales aclaran que es el marido

Por otra parte, subrayó que resulta “muy llamativo” que Goyeneche “vincule el resultado de las elecciones con el resultado del jury. Tengo perfectamente en claro que el objetivo principal de este proceso (por el juicio en su contra) fue borrar de la conciencia colectiva todo lo que hicimos durante estos años”, concluyó Urribarri.