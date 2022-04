Chemes adhiere al reclamo pero no a la metodología.

l tractorazo que se llevará adelante en Capital federal como método de protesta de un sector de productores autoconvocados no cuenta con la adhesión de las entidades de la Mesa de Enlace. Y las diferencias se expresan en dos dirigentes entrerrianos: por un lado, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, que se mostró en contra del método de reclamo y abogó por continuar por la senda del diálogo y gestión que mantienen con legisladores y gobernadores. Por el otro, el exministro de Agroindustria del macrismo y otrora presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, es uno de los activos impulsores de la protesta de este sábado y había comparado la situación actual con la de 2008: "Esto se parece muchísimo a la 125".

El titular de CRA afirmó que la entidad comparte “los objetivos por los cuales se marcha, pero no la metodología porque creemos que hay otros caminos: hoy el trabajo institucional que se está haciendo con diputados, senadores y gobernadores puede surtir mucho más efecto”.



Chemes reafirmó su postura de no acompañamiento a la iniciativa, algo que las demás entidades que integran la Mesa de Enlace (FAA, Coninagro y SRA) también avalaron en los últimos días. Los 'autoconvocados' tienen como uno de sus referentes a Etchevehere.



“Nosotros compartimos los objetivos por los cuales se quiere hacer la marcha. Institucionalmente lo que no compartimos es la metodología porque creemos que hay otros caminos. Hoy el trabajo institucional que se está haciendo con diputados, senadores y gobernadores es un trabajo que puede surtir mucho más efecto, porque nuestros reclamos se pueden transformar en leyes que el Poder Ejecutivo no puede modificar”, dijo Chemes.

Los autoconvocados buscan hacer ruido en Buenos Aires.

Sin embargo, no adhirió a la metodología. “No creemos que una protesta vaya a cambiar el rumbo; el lunes los problemas van a ser los mismos”, afirmó, al tiempo que evaluó que “Sí probablemente les dé más visibilidad ante la sociedad, pero no va a solucionarlos”.

“Y este trabajo que estamos haciendo nosotros por diferentes caminos, de convencimiento para que los que definen cambien la situación, es la gota que horada la piedra. Esa es la esperanza”.

Jorge Chemes, presidente del CRA.

“En lugar de la protesta, esa energía podría llevarse a trabajo con la Legislatura, a seguir teniendo reuniones con los gobernadores. Ellos son los que tienen la llave política para presionar al gobierno nacional; hay que buscar por ese lado”, opinó Chemes.

“Si salimos a las calles a gritar, macanudo, la gente se puede dar cuenta de nuestro problema, pero los funcionarios parece que son muy insensibles a todo ese tipo de manifestaciones”, sostuvo.

“A los productores nuestros los hemos dejado en libertad para que si quieren ir como productores vayan. No es un capricho mío: de 16 confederaciones que somos en CRA, 13 han votado no acompañar y tres solamente votaron por el sí. Yo estoy respetando y obedeciendo a la mayoría”, aclaró a Bichos de Campo.

Por último, Chemes se refirió al sector autoconvocado que impulsa la protesta al Obelisco: “La crisis de representatividad la tiene un sector como el de los autoconvocados, que no son la mayoría. Ahora, si hay una crisis de representatividad generen una entidad y lideren ellos la representación del campo”.

“Nosotros no estamos ahí porque se nos antoja, estamos ahí porque evidentemente la mayoría de los productores nos sigue buscando y nos sigue sintiendo como representativos de ellos. Además hay una contradicción. Nos dicen que no somos representativos, no quieren incorporarse a nuestras entidades, nos atacan por todos lados, pero resulta que quieren obligarnos a que nosotros acompañemos", argumentó Chemes.

La supuesta renta inesperada es inexistente. Cosecha vieja vendida a precios viejos, insumos por las nubes y precio futuro a la baja. Si suben impuestos se va a sembrar menos y con menor tecnología. — Luis Etchevehere (@lmetchevehere) April 18, 2022

"Que se pongan de acuerdo. Primero que aclaren a dónde quieren ir y eso les va a aclarar el panorama”, concluyó.



“Yo no sé si esto va a terminar como la 125, pero se le está pareciendo muchísimo. Hay un gran enojo no sólo del productor rural, sino también del comerciante y el cuentapropista que vive indirectamente de lo que genera el campo”, declaró Etchevehere, durante la semana, en radio Mitre.

Etchevehere: “El impuesto a la renta inesperada ya existe y se llama impuesto a las ganancias".

También había postulado como "un disparate" los anuncios del gobierno nacional en cuanto al cobro de la renta inesperada. “El impuesto a la renta inesperada ya existe y se llama impuesto a las ganancias, donde el que más gana más paga, que equivale al 35% de la facturación de una empresa o de un particular”, explicó.

Para el gobierno es desestabilizador



Desde un sector del oficialismo consideran como un movimiento desestabilizador al reclamo que impulsan dos entidades de productores agropecuarios identificadas con el PRO y Juntos por el Cambio, y argumentan que contrasta con la política del gobierno nacional hacia la actividad y, sobre todo, con las ganancias extraordinarias que embolsan a partir de la guerra en Europa.



“Nunca en la vida sembraron trigo con un precio de 300 dólares la tonelada. El precio histórico está en torno a los 160 dólares. El Ministerio de Agricultura abrió de manera anticipada el registro de exportaciones para permitirles captar el precio actual. A esta altura todos los años se registraban un millón de toneladas. Ahora van seis millones”, explicó un especialista del sector.

Tractorazo en Capital



Por la movilización de los productores rurales hacia la Plaza de Mayo habrá algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires en las que el tránsito vehicular se verá afectado. A partir de las 12, los ruralistas autoconvocados irán en tractores desde avenida del Libertador y Udaondo hacia Plaza de Mayo. La hora central del acto frente a la Casa Rosada está prevista para las 15.

Según los ruralistas, la protesta es en rechazo a la presión impositiva y a la intervención del Gobierno en los mercados de granos y carne, entre otros puntos.

El reclamo es impulsado por productores autoconvocados del norte bonaerense, sur de Santa Fe y de Córdoba, cuenta con la adhesión de cientos de sociedades y asociaciones rurales de todo el país, pero no de las cuatro entidades nacionales que conforman la Mesa de Enlace: Sociedad Rural Argentina (CRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina y Coninagro.

