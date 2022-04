Reclaman millonaria suma al intendente Piaggio

E

l bloque de concejales de Juntos por el Cambio (JxC) elaboró un informe donde constan casi todos los gastos que demandó la quinta edición de la Fiesta del Pescado y el Vino. En el mismo, tras indicar que el Departamento Ejecutivo Municipal incumplió la ordenanza respectiva y no dio a conocer en tiempo y forma dichas erogaciones, señalan que costó alrededor de 30 millones de pesos



“Se van a cumplir tres meses de incumplimiento de una norma que el mismo oficialismo creó y votó”, afirmaron.

“Ha sido un trabajo engorroso ya que la gestión Piaggio decidió hace algunos meses no publicar más el Boletín Oficial, lo que complejiza y mucho la búsqueda de información. Ese fue un acto claramente en contra de la transparencia y muy a favor del ocultamiento. No obstante, pudimos constatar que la Fiesta del Pescado y el Vino 2022 costó alrededor de 30 millones de pesos”, puntualizaron.





“Hemos podido rastrear muchos decretos, pero otros no aparecen, permanecen ocultos aún", afirmaron los ediles.

Los concejales Alejandra Leissa, Juan Olano y Pablo Echandi recordaron que “la Ordenanza N° 12.403/2020 establece en su artículo 6° la obligación del Departamento Ejecutivo a brindar el detalle de los gastos de la fiesta con un plazo de hasta un mes después de finalizada. O sea, se van a cumplir tres meses de incumplimiento de una norma que el mismo oficialismo creó y votó”, resaltaron.

“Hemos podido rastrear muchos decretos, pero otros no aparecen, permanecen ocultos aún. Es más, el pasado viernes solicitamos personalmente que se nos imprimiera el decreto relacionado a la adjudicación del sonido y escenario -ya que no está publicado- y nos fue negado", indicaron los ediles en el comunicado al que accedió INFORME DIGITAL.





Y agregaron: "Resulta increíble e inadmisible que esto suceda, pero aun así tenemos elementos para demostrar ese monto, aunque las maniobras de ocultamiento pueden hacer presuponer que es mayor todavía. Los rubros más grandes de erogaciones están dados justamente por el sonido y escenario (donde se había licitado por 8,5 millones) y los artistas".



En el caso de los músicos, argumentaron, "aparecen Soledad Pastorutti ($ 3.784.275), Vicentico ($ 2.215.000), Banda XXI ($ 2.073.000), Víctor Heredia ($ 1.197.900), Chango Spasiuk ($ 690.000), entre los más destacados”.





Leissa junto a Echandi y a Olano.

Igualmente hay gastos muy altos en otros rubros. Por ejemplo, alquiler de chapadur y pallets a “Palletizate” (Decreto N° 795/2022 - $ 990.990); alojamiento en Posada ATAMÁ para artistas y acompañantes (Decreto N° 185 - $ 1.023.625); refrigerio para personal a María Virginia Uchúa Montoya (Decretos N° 516 y 547/2022 - $ 644.800); colocación de guirnaldas de luces a la Cooperativa “Tenonde” (Decreto N° 3441/2021 - $ 341.208); servicio de almuerzos y cenas en “El cuchillo entre los dientes” para artistas, técnicos y periodistas (Decreto N° 188/2022 - $ 224.840); entre muchísimos otros, indicaron.

Los concejales aclararon que “ésta información viene a echar algo de luz sobre los gastos de la Fiesta, aunque no nos corresponda informarlo primariamente a nosotros" ya que "es una obligación más del Ejecutivo que decide no cumplir".

"De igual modo, logramos detectar la mayoría de los costos, pero no sabemos cuánto han recaudado con la venta de puestos y otros rubros. Son cosas que nadie sabe y que no la han informado nunca. Por ello es imposible tener un balance completo del evento de cara a la comunidad”, criticaron.

Asimismo, sostuvieron que “dar cuenta de los gastos estimados no es en sí mismo un acto de valoración de la Fiesta. Cada vecino hará su propio análisis y apreciación. No se trata de influir en nadie sobre lo que piensan, sino de brindarles elementos necesarios para que puedan tener una opinión con respaldo”.





Por último, los ediles de JxC destacaron que “no es lógico, ni sano, ni correcto que la gestión Piaggio haga todo para esconder la información. Es grave y algunos tal vez no lo dimensionen o no quieran verlo. Hay ocultamiento y evidentes y concretas trabas en el acceso a la información. Lo peor es que debiera resultar llamativo, pero lamentablemente no lo es".



"Ya son más de 6 años de una modalidad de no rendir cuentas. Esto ya ha implicado una serie de denuncias judiciales que están en curso. Cada uno sacará sus conclusiones sobre la necesidad de esconder tanto”, finalizaron.