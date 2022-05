Rosario Romero sobre los dichos de Urribarri

L

a ministra de Gobierno Rosario Romero le dijo a INFORME DIGITAL que el gobierno entrerriano ha sido "prudente" en relación con el Jury contra la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche y le respondió a Sergio Urribarri, quien le había reprochado en un escrito "el silencio ensordecedor". "No hubo ni habrá interferencia del Ejecutivo en la labor jurisdiccional", remarcó.

La ministra fue abordada por INFORME DIGITAL para conocer su parecer ante los dichos de Urribarri. Pese a su agenda, donde se suman reuniones con el gobernador y viaje a Buenos Aires, accedió a responder la requisitoria de este medio.



El exgobernador Sergio Urribarri se expresó tras la destitución de la fiscal Cecilia Goyeneche quien, en su labor investigativa impulsó la condena de 8 años de prisión que se adelantó el pasado 7 de abril. En su escrito cargó contra la Ministra Romero, y le reprochó que " pese a representar al Poder Ejecutivo -con todo lo que ello implica-, no ha expresado ni una sola palabra sobre semejantes ataques de la Dra. Goyeneche".

Ante la consulta de INFORME DIGITAL, Romero afirmó: "Hemos sido prudentes desde el Gobierno Provincial en relación con el Jury de Enjuiciamiento mientras el proceso se sustanciaba", expresó la ministra de Gobierno.

"Hablando de mirar para otro lado. Podríamos mencionar también el silencio ensordecedor de la ministra de Gobierno y Justicia de la provincia (Rosario Romero), quien pese a representar al Poder Ejecutivo -con todo lo que ello implica-, no ha expresado ni una sola palabra sobre semejantes ataques de la Dra. Goyeneche. Y no me vengan con la excusa de la no interferencia. Acá está en juego el funcionamiento de las instituciones", escribió Urribarri luego del fallo contra Goyeneche.



"No hubo ni habrá interferencia del Ejecutivo en la labor jurisdiccional"

La ministra afirmó que "no hubo ni habrá interferencia del Ejecutivo en la labor jurisdiccional".

"Respecto de las apreciaciones en contrario, seguiré sosteniendo el respeto por la independencia de poderes y por las decisiones que se adoptan en tribunales o en un órgano de la Constitución como es el Jury", completó.