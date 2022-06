El reencuentro de Alberto y Cristina según los medios nacionales

L

a relación entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se fue poniendo cada vez más áspera, desde la asunción de ambos en diciembre de 2018.

El ápice de esa tensión se dio con el debate en el Congreso Nacional en relación con el acuerdo con el FMI, pedido por el máximo mandatario y que encontró rechazo en el ala más dura del kirchnerismo, dividiendo a los dirigentes del oficialismo entre los que apoyan a Alberto y los más afines a CFK.

No obstante, los funcionarios parecen haber dejado de lado esas diferencias y volvieron a compartir escenario en un acto.



Fue durante la celebración de los 100 años de YPF, donde se mostraron juntos, ambos fueron oradores, aunque la mayoría de los medios nacionales hicieron hincapié en las declaraciones de la vice.

Las portadas de los grandes medios sobre el reencuentro entre Alberto y Crisitna.

Fundamentalmente, tomaron un tramo de su discurso, en el que se dirigió al Jefe de Estado y recordó: “Te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera. Yo lo que te pido que la uses, que la uses con los que tienen que darles cosas al país. Hay que usarla, que no significa ni pelearse ni nada. Y es necesario que la sociedad sepa además el esfuerzo que tenemos que hacer porque le ha dado mucho la Argentina a muchísima gente”.

Esto fue replicado por gran parte de la prensa a nivel nacional en sus titulares, que si bien remarcaron el trato cordial entre los funcionarios, vieron en las palabras de la Cristina un reclamo para el presidente.