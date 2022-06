Algunos intendentes del PJ no quieren desdoblamiento

Entre Ríos podría desdoblar las elecciones como en 2019, pero aun la decisión no está tomada.

ustavo Bordet consiguió su reelección como gobernador de Entre Ríos en las Elecciones de 2019, con un porcentaje histórico del 57,43%, el más alto desde la regreso a la democracia



Aquel 9 de junio, los entrerrianos votaron separado de los comicios nacionales de octubre, cuando Mauricio Macri fue electo presidente.



Este desdoblamiento electoral hizo que Bordet no pague ningún costo por haberse aliado al kirchnerismo en el Frente de Todos.

En la actualidad, podría suceder algo similar, ya que desde el entorno del mandatario provincial, incluido el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, se pronunciaron a favor de esta decisión, con el objetivo de despegarse del arrastre nacional.



Si bien en se rescata aquel acierto del 2019, algunos dirigentes analizan que esta vez la situación es distinta, ya que el peronismo es quien gobierna, y en muchas ciudades confían en que la obra pública, que no se vio en la el período de Juntos por el Cambo en el poder, ahora traccione a favor.

Alfredo Francolini, intendente de Concordia.



Así lo expresaron algunos intendentes del Pj, como Alfredo Francolini, el jefe comunal de Concordia, quien señaló: “Hoy el desdoblamiento es para pensarlo. Hay que mostrar lo que quiere la gente, y sabemos que muchas veces la situación económica define el voto”.



Y agregó: “Si lo tengo que pensar por fuera de una estrategia electoral, denme tiempo para demostrar. Así como manejamos la pandemia de forma espectacular, necesito más tiempo para mostrar que realmente se puede”.



“Seis meses este año y si me das seis meses más del año que viene, mejor. Hoy quiero tiempo” concluyó.



José Luis Walser, intendente de Colón.



Otro de los que se manifestó a favor de no adelantarse, para permitirle a los presidentes municipales seguir mostrando su gestión, fue José Luis Walser, intendente de Colón.



“Adelantar nos quita tiempo para trabajar y además nos desconcentra de lo que hay que hacer y nos obliga a pensar en campaña en medio del gobierno”, opinó.



Al tiempo que añadió: “Acá en Colón sufrimos con el adelantamiento porque ganamos en junio (2019) y asumimos en diciembre, la transición fue eterna y perjudicial porque durante esos seis meses se tomaron empleados, se gastó dinero y no pudimos ver ni controlar nada. Asumimos con deudas, desfinanciados. Eso pasa en el tiempo entre la elección y la asunción”.

Martín Oliva, intendente de Concepción del Uruguay.



Finalmente, Martín Oliva, máxima autoridad del ejecutivo de Concepción del Uruguay, también dejó su mirada al respecto: “Antes en los congresos partidarios se debatían esas cosas y a mí me gustaría que se escuche la opinión de la gente de mi ciudad”, expresó



No obstante, afín al gobernador, el intendente de La Histórica dijo: "Bordet no va a ser especulativo, porque estoy seguro de que no va a querer ser el gobernador que entregue el gobierno a la oposición”.

Según consigna el portal Letra P, Gustavo Bordet no tomará ninguna decisión sobre el desdoblamiento, como mínimo, hasta diciembre del corriente año, por lo que los intendentes se aseguran ese periodo para seguir dando cuenta de sus gestiones, hasta que finalmente, se confirme la fecha para los comicios en Entre Ríos.