Bordet presente en la cumbre de gobernadores en Chaco

ustavo Bordet formó parte de la reunión constitutiva de la Liga de los Gobernadores del Partido Justicialista, que tuvo lugar en Chacno.



Allí 12 gobernadores, dos vicegobernadores y tres provincias adheridas, los mandatarios que asistieron firmaron un documento conjunto donde alertaron sobre la manera en que la inflación afecta al ingreso de las familias en nuestro país, al tiempo que solicitaron medidas concretas con el objetivo de desacelerar su impacto de manera clara y sostenida.



El desabastecimiento de combustible fue otro de los puntos centrales del cónclave, donde los dirigentes reclamaron al Ejecutivo encabezado por Alberto Fernández, que ponga en marcha un plan concreto para resolver la situación, como así también generar las condiciones de inversión y planificación para que este inconveniente no vuelva a repetirse a futuro.

En la carta constitutiva de la Liga de Gobernaores llevó por título “En defensa de los argentinos”, y dejó en claro lo que se postuló como una declaración de principios: “Fomentamos la unidad nacional, no el desarrollo de parcialidades partidarias. Pretendemos ayudar a la construcción de consensos imprescindibles que nos permitan aprovechar las oportunidades que un mundo lleno de incertidumbre nos depara”.



Esto se da en el marco de la tensión entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Crsitina Fernández, puntualmente, por publicaciones aparecidas en algunos medios nacionales, que indicaban que el encuentro en Chaco tenía que ver con un impulso del kirchnerismo, en la voz de CFK, hacia Capitanich y Kicillof, para que se realice una oficialización de unidad.



La mesa redonda en la que debatieron los gobernadores en la cumbre de Chaco.



No obstante, previo a la cumbre, INFORME DIGITAL pudo constatar que la meta es mucho más amplia. Así lo revelaron a este medio desde el entorno de la Casa Gris, donde señalaron "La propuesta no persigue la idea de condicionar al presidente si no de ampliar y fortalecer el Frente de Todos".



Al gobernador de Entre Ríos, y al mandatario chaqueño que ofició de anfitrión, los acompañaron Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Ricardo Quintela (La Rioja), Arabela Carreras (Río Negro), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Sergio Uñac (San Juan); mientras que enviaron a sus vices Misiones y Salta; a distancia se sumaron Tucumán, Tierra del Fuego y Chubut.

Cabe recordar que, la agenda que finalizó con la firma del documento de la Liga de Gobernadores y Gobernadoras, había camenzado ayer con debates relacionados con el transporte y continuó con una sesión del Consejo del Trabajo y del Consejo de la Hidrovía.



De estas actividades no formaron partes todos los mandatarios provinciales, sí la máxima autoridad del Ejecutivo entrerriano.



Antes del cierre, acordaron volver a reunirse el próximo 27 de julio en Río Negro para retomar esta agenda y convocar todos por encima de cualquier cuestión partidaria.

Hasta el momento no se sumaron a la “liga de gobernadores” las provincias de Santa Fe y Córdoba, administradas por los peronistas Omar Perotti y Juan Schiaretti; ni las gestionadas por mandatarios de Juntos por el Cambio, como Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza). Tampoco fueron de la partida el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ni el neuquino Omar Gutiérrez.





