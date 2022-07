Cáceres salió a respaldar a Urribarri

L

a vuelta de Sergio Urribarri a la provincia, y al escenario político, participando como disertante en Concordia, invitado por el Instituto Artigas, va de a poco cosechando repercusiones.

En este caso fue el diputado provincial del Frente CREER, José Cáceres, quien expresó su respaldo al ex gobernador tras la condena de 8 años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió por peculado.



“Quiero solidarizarme con el Pato Urribarri, y tengo mucha fe en que pueda demostrar su inocencia”, expresó el histórico dirigente del PJ entrerriano en declaraciones al programa En el dos mil también, que se emite por Radio de la Plaza.

Cáceres, uno de las pocos que públicamente brindó su apoyó al ex embajador de Argentina ante Israel y Chipre, señaló que hace mucho no habla con Urribarri, aunque aseguró que lo considera un amigo.



“La fe es al amigo, al compañero”, subrayó el ex vicegobernador, quien eligió no referirse al proceso judicial que atravesó el ex mandatario, aunque dejó en claro que le quedaron algunas dudas sobre la acusación de la fiscalía.

Aunque aclaró. “No sé, no quiero meterme en el tema de la Justicia, porque me caben las generales de la ley, al ser legislador”,



En relación con la causa denominada Contratos Truchos de la Legislatura, el legislador señaló: “No creo haber firmado nunca un contrato que no sea legítimo. De lo que sí estoy seguro es que, si algo no hice, es enriquecerme de la política. Esa es la tranquilidad con la que vivo”.

Para concluir, Cáceres reveló cómo hubiese actuado en caso de haber tomado conocimiento de una forma de contratación irregular en la Legislatura: "Hubiera ido de frente, porque eso “nos hace daño a todos, le hace daño a la política y al peronismo”.