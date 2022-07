Rogel con todos

F

abián Rogel, líder de Alternativa Radical, expresó recientemente que se anima a pelear por la gobernación de Entre Ríos en la interna de Juntos Por el Cambio.



Lo que dice el archivo Mayo, 2022 Rogel recorre la provincia

Desde el espacio que encabeza, algunos dirigentes ya le mostraron su respaldo mediante declaraciones, pero fundamentalmente, acompañándolo en distintos actos.



Así sucedió con el encuentro que tuvo lugar en Villaguay, donde se dieron cita más de 500 personas entre funcionarios, dirigentes y militantes.





Lo que dice el archivo Marzo, 2022 La UCR también calienta la interna





El ex legislador dio cuenta en las redes sociales de la presencia del presidente del Comité Departamental de la UCR de Villaguay, Arturo López; el presidente de la Juventud Radical de Paraná, Bruno Hernández; el ex concejal y ex director de Rentas provincial, Marcelo Milano; y la diputada Sara Foletto, entre otros.



Además, destacó el saludo del intendente de Pueblo General Belgrano, Mauricio Davico, quien por enfermedad no pudo asistir, como así también la adhesión al acto del candidato a intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, y del candidato a intendente de Federal, Néstor Valiente.







Entre los presentes se encontraron referentes de otros espacios dentro de la interna de la coalición opositora, como el diputado nacional Gustavo Hein, aliado Rogelio Frigerio, quien remarcó la pluralidad del encuentro y el estado de movilización que se advierte: "Lo que hace pensar que llevará a Juntos por Entre Ríos, de modo casi seguro, a ser gobierno en la provincia", apuntó

Lo que dice el archivo Marzo, 2022 Rogel y Frigerio juntos

En su alocución, Rogel abordó diversos temas, volvió a cuestionar a la actual gestión del Iopser y afirmó: "Me he preparado durante mucho tiempo y sentiría un gran orgullo de ser el gobernador número 12 del radicalismo en esta provincia".