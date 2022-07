Bullrich más crítica que Larreta con nación y menos con la provincia

Bullrich hizo referencia a la actualidad del país y no habló sobre las cuestiones entrerrianas.

l precandidato a gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recibió en Paraná a Patricia Bullrich, tal como lo había hecho días antes con Horacio Rodríguez Larreta.

La visita de los referentes nacionales de Juntos por el Cambio a la capital entrerriana tuvo deferencias entre sí, fundamentalmente, en el blanco de las críticas que cada uno eligió en su discurso.



Durante su paso por la ciudad, el jefe de gobierno porteño planteó una mirada más federal, puntualizando sobre las necesidades de nuestra provincia, y deslizando alguna crítica al gobierno que encabeza Gustavo Bordet.

"Hay talento entrerriano para desarrollar las industrias del conocimiento, y esta es una zona turística, por sus ríos, y también es una provincia que puede ser la puerta de entrada al sur de Brasil, que es una zona muy pujante", había apuntado.



Y posteriormente agregó: "Además, Entre Ríos es vecina al Uruguay, con lo cual tiene un rol importante para nuestro comercio exterior. Este gobierno no tiene visión, no tiene proyectos nuevos, no hay creatividad ni empuje".

Su análisis no pasó de esas opiniones y tampoco señaló falencias de las autoridades nacionales, sino que apenas subrayó: "Necesitan de un gobierno nacional más federal que le dé autonomía a las provincias para desarrollarse".

Desde JxC aseguran no estar en campaña, pero Bullrich dijo que se prepara para el 2023.

Por el contrario, la otra precandidata a presidente de JxC, durante su estadía en suelo entrerriano, no hizo referencias al gobierno de la provincia, y si fue muy dura con la gestión de Alberto Fernández.

“Estamos notando una angustia muy profunda del pueblo argentino. Una situación en la que el pueblo se siente que se está desangrando, que todo a lo que podía soñar o acceder está en decadencia. Juntos por el Cambio se tiene que hacer cargo y tratar de evitar que el gobierno produzca más daño”. comenzó su alocución.



Y añadió: “Nosotros tenemos una responsabilidad frente a una sociedad que se siente sola y abandonada por un gobierno que no está, que tiene una ausencia profunda”.

La presidenta del PRO no se pronunció sobre la tarea del Ejecutivo entrerriano, sino que profundizó en cuestionamientos a la nación: “Siento que me tengo que hacer cargo, porque el gobierno está en su nube, en su lugar. Ayer la ministra de Economía estuvo con cinco gobernadores, en una muestra de más debilitamiento", sostuvo.



Para concluir, Bullrich expresó: “La gente está angustiada, está emocionalmente mal, económicamente mal, educativamente mal, moralmente mal y necesita que la abracemos. Con un pueblo llorando, lo que tenemos que hacer es estar con la gente”.

"Tenemos que decirles que estamos preparados para el 2023, pero también preparados para este momento”, cerró la ex ministra de Seguridad de la gestión Mauricio Macri, con una frase donde evidencia que, como parte de la coalición opositora, se encuentra de campaña de cara a los comicios del próximo año, algo que algunos de sus pares niegan y que el oficialismo critica.

Frigerio si criticó al gobierno de Bordet

Por su parte, el referente de Juntos por Entre Ríos atendió las cuestiones provinciales, y manifestó: "El espacio político que gobierna nuestra provincia desde hace larguísimos 20 años no le ha dado respuestas a la gente".

"La provincia está mal en términos absolutos, como está la Nación, pero también en términos relativos, porque los entrerrianos vemos cómo otras provincias como Santa Fe, Córdoba o Mendoza se nos van alejando en términos de desarrollo por los errores que se cometen en las políticas públicas locales”, completó.

“Hay muchísimo potencial en Entre Ríos, no hay ninguna otra provincia argentina que tenga el potencial desaprovechado que tiene Entre Ríos, ninguna otra que tenga un techo tan alto, tenemos que salir de esta siesta eterna, para eso hace falta un plan, proyectos, equipos técnicos preparados”, cerró.