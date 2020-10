Qué dijo Bordet de sus posibles sucesores

E

l gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, finalizará sus mandato en 2023 y ya hay nombres de posibles sucesores. En una entrevista habló de su rol una vez que termine su segundo periodo de gobierno y del escenario político actual.

En cuanto a sus posibles sucesores, opinó de la vicegobernador Laura Stratta; el titular del Enhosa, Enrique Cresto; los intendente Adán Bahl (Paranà) y Martín Piaggio (Gualeguaychú); y del ministro de Producción, Juan José Bahillo.

A continuación, sus respuestas al sitio Página Política:

-¿Por qué la gente debiera seguir eligiendo al peronismo en 2023?



- Para el 2023 falta una eternidad. De acá a fin de año falta una eternidad y van a pasar muchas situaciones, están pasando muchas situaciones que a mí me preocupan muchísimo. Hay sectores de una derecha reaccionaria, muy pero muy fuertes, que están embistiendo contra un gobierno legítimamente elegido por el pueblo. Nunca pasó en la historia argentina que en tan solo nueve meses, en una pandemia en el medio que es inédita y que ha generado dificultades, que haya un embate tan fuerte, sistemático y organizado a un gobierno constitucional y esto me preocupa mucho. Entendemos que el juego de la democracia pasa por otro lado, pasa por una oposición responsable, una oposición que genere sus críticas pero no donde hay algo que es sistemático, que orada las instituciones. Esto a mí me preocupa mucho. Es algo que tenemos que superarlo en la sociedad argentina para discutir con responsabilidad el futuro político. Si no siempre estaremos yendo y viniendo de una banda hacia otra banda. Acá hay un gobierno constitucional que tiene que ser respetado como tal, como nosotros también respetamos el gobierno constitucional de Mauricio Macri. Nunca hubo de parte del justicialismo acciones que tiendan a socavar el poder de un gobierno legítimamente constituido. Pero nosotros vemos que en estos nueve meses hubo acciones feroces de sectores muy reaccionarios que quieren generar o sembrar confusión en la sociedad. Hoy hay que fortalecer el sistema institucional; tener una oposición constructiva, una oposición de diálogo que aporte a un proceso institucional y que no aporte al proceso de caos.

-¿Dónde va a estar Bordet en el 2023?

-En el 2023, antes del 10 de diciembre, voy a estar trabajando fuertemente para que haya un gobierno de nuestro signo político en los cuatro años que vienen. Voy a tener una tarea determinante en la conformación del proceso electoral de 2023. Eso con total claridad. ¿Después del 10 de diciembre dónde estaré? No me lo imagino con claridad, pero donde pueda ser útil. Después de haber tenido el honor de ser gobernador de Entre Ríos durante ocho años, cualquier otro cargo que pueda tener me resulta, no digo irrelevante pero sí estaré donde más sirva al proceso electoral de 2023.

Luego, el mandatario se refirió a algunos dirigentes del PJ que podrían sucederlo.

Laura stratta (vicegobernadora de Entre Ríos)





"Una gran compañera de fórmula que trabaja todos los días en una misma sintonía".



Enrique Cresto (titular del Enhosa)





"Es un compañero que está desarrollando una gran tarea a nivel nacional que ayuda mucho a la provincia de Entre Ríos".



Adán Bahl (Intendente de Paraná)





"Es un intendente que la ciudad de Paraná tiene que merecer para poder lograr salir de varias frustraciones que vienen acumuladas".



Martín Piaggio (intendente de Gualeguaychú)





"Es un dirigente con una impronta propia en Gualeguaychú con quien hemos trabajado estos cuatro años y seguiremos haciéndolo; es una persona con la cual me siento muy cómo trabajando".



Juan José Bahillo (ministro de Producción)





"Es un colaborador con el que me tocó ser intendente durante ocho años y con el que tengo una gran relación de afecto y amistad".