Residuos: Bahl destacó el rediseño de recolección

A

mediados de 2020, la Municipalidad de Paraná presentó un nuevo sistema de recolección de residuos: hubo un resdiseño del sistema, se creó la Unidad de Recolección Central de Residuos Sólidos Urbanos, que abarca 23 circuitos (18 de carga trasera y 5 de la unidad mecanizada lateral) de los 36 totales.



Además, se implementó un nuevo sistema de monitoreo satelital, sumado al desarrollo de una sala de monitoreo, que permite controlar en tiempo real todos los recorridos, zonas abarcadas, como así también el movimiento y las acciones de los vehículos.







En promedio se recorren diariamente 2.000 kilómetros al día entre todos los camiones compactadores para concretar la recolección de toda la ciudad. Por camión se realizan 80 kilómetros al día. Además, se destinan 137 horas de servicio por día, para todo el sistema. El Volcadero Municipal recibe en promedio 300 toneladas de residuos para su tratamiento.

El cambio, dice ahora el intendente Adán Bahl, reportó algunos beneficios a la ciudad. Durante la administración del exintendente Sergio Varisco más de mil personas se dedicaban a ese servicio. “Hoy estamos juntando el 90% de la basura de Paraná con 98 personas”, explicó.

Lo que dice el archivo Abril, 2021 Bahl anunció mejoras en el servicio de colectivos





Para llevar adelante los cambios, se implementó el modelo que utiliza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Compañía de Limpieza de Buenos Aires (Cliba), del grupo Roggio. “Se determinó un sistema de recolección como hace Cliba, empresa de Buenos Aires. Tomamos mucho del expertise que tiene esa empresa. Hubo redistribución de los circuitos y se incorporó el equipamiento. Empezamos la gestión con tres camiones para recoger la basura, en la actualidad son aproximadamente 40. Se invirtió fuertemente en nuevas compactadoras y contenedores. Hacemos recolección solamente de mañana y de tarde. La gestión anterior tuvo mucho inconveniente con el narcotráfico, que se desarrollaba a través de la recolección nocturna. Una de las primeras decisiones que tomé fue eliminar la recolección nocturna”, explicó Bahl durante una entrevista que concedió al semanario crespense Paralelo 32.



Lo que dice el archivo Mayo, 2021 Bahl disolvió 41 cargos creados por Varisco

También destacó la merma en la planta de empleados de la Municipalidad de Paraná en lo que va de su gestión.



En la gestión Varisco se incorporaron 2.400 empleados al municipio. “Cuando nosotros ingresamos había aproximadamente 7.200 personas y ahora son unas 5.090”, según Bahl. “Eso tuvo un impacto económico muy grande. En los primeros meses, la relación de ingresos totales contra salarios era del 83%; hoy es 55%”. Remarcó que se lograron mejores números presupuestarios con “mucha profesionalización en la agencia de recaudación”. Se controla a los grandes contribuyentes, como entidades financieras, aseguradoras, hipermercados, para mejorar la recaudación. “Hemos incorporado muchísima tecnología, lo que permitió que las personas tengan mayor accesibilidad. A través de una ordenanza me autoexcluí para no recategorizar ni nombrar ninguna persona en mi último año de gestión. Que es cuando habitualmente, el político cae en la tentación de que si va a meter más gente, va a ganar una elección. Eso no ocurre, ni acá ni en ningún lado”, agregó.



Lo que dice el archivo Abril, 2021 Bahl presentó una nueva propuesta para bulevar Racedo





La reducción de puestos se logró con retiros optativos, jubilaciones y baja de contratos. “Los servicios se pueden brindar con absoluta normalidad en un contexto de pandemia, aunque en algunos períodos debimos funcionar con 25% de la planta”, destacó.

Bahl enumeró una serie de obras que se están encarando. Las mejoras en Avenida Zanni suman 770 millones de pesos, obras en los boulevares Rondeau y Racedo por casi 80 millones cada una; Crisólogo Larralde a licitar próximamente por casi 300 millones de pesos; la nueva Terminal cerca de mil millones; el centro distribuidor sur de agua, más de mil millones. La Avenida de Circunvalación va a costar aproximadamente 4 mil millones. Las obras enunciadas suman más de 7 mil millones de pesos en inversiones que realiza la Nación y a la ciudad le cuestan “cero pesos”, dijo el intendente. Subrayó la necesidad de la autovía entre Paraná y Crespo. “El tránsito se pone bastante intenso en ese tramo. Crespo sigue creciendo, Paraná también. El área metropolitana se va extendiendo, así que hay que pensar en estas vías de conectividad, que son un viejo reclamo, sobre todo del sector industrial de Crespo”.



Fuente: Entre Ríos Ahora