Frigerio autocrítico sobre el gobierno de Macri

l exministro del Interior y Obras Públicas del gobierno de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, sostuvo que, "si volvió el kirchnerismo a gobernar, es porque" en la gestión anterior "se hicieron las cosas mal", sobre todo en materia económica.

En diálogo con Radio Continental, el exfuncionario dijo que en lo personal se dedicó "todo el año pasado" a hacer "una autocrítica", y llegó a la conclusión de que, "si volvió el kirchnerismo a gobernar, es porque tenemos que asumir que hicimos cosas mal", en referencia al papel desempeñado por la gestión de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio.

En este punto, dijo que eso sucedió "sobre todo en lo que la gente más expectativas tenía, que eran las cuestiones económicas" y admitió: "Sobrestimamos nuestra capacidad de resolver esos problemas rápido".

Consultado sobre las internas dentro de PRO y Juntos por el Cambio de cara a las próximas PASO y de las elecciones legislativas, Frigerio se mostró crítico con las pujas que se desarrollan en ambos espacios en torno a la confirmación de las listas de precandidatos y precandidatas.

"Me pasó igual que a la sociedad, que sintió que la oposición tenía una agenda alejada de la gente, como le pasa al oficialismo hace rato", sostuvo.

Sobre la decisión de la jefa del PRO, Patricia Bullrich, de no competir este año en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) por una candidatura, consideró que "está bien el acuerdo, y, si no hay acuerdo, también".

"No es que no esté de acuerdo en la competencia; al contrario, el Estado gasta miles de millones de pesos en las PASO, hay que usarlas, pero eso no puede ser lo más importante en la discusión política", remarcó Frigerio.

Finalmente, consultado sobre sus preferencias de cara a los comicios presidenciales de 2023, el dirigente del PRO consideró que hoy el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es quien tomó "la delantera" en ese sentido.

Fuente: Ámbito