Dolores Etchevehere necesita 2 mil firmas para competir

E

n el Frente Patria Grande trabajan contra reloj para plasmar la lista encabezada por Dolores Etchevehere, la que fue anunciada por Juan Grabois en los medios porteños.



La presencia de la nieta del fundador de El Diario en el tablero electoral promete denuncias y durísimas críticas, no sólo contra el peronismo que lidera Gustavo Bordet sino también contra su familia y específicamente contra su hermano, el exministro Luis Miguel Etchevehere aunque éste no sea candidato.



En ambos dirigentes ha enfocado sus críticas en la incipiente tarea proselitista. Sus primeros productos de campaña apuntan contra Bordet y Etchevehere a los que se asocia con un “pacto de poder”; con el agronegocio; y con “la impunidad”.

El partido de Grabois -que no tiene personería en Entre Ríos- no ha dicho la última palabra pero, en principio, la candidata dijo a Página Política que prefiere dirimir las diferencias en el Frente de Todos. De no ser así, la opción será ir por afuera del PJ con algún sello partidario que institucionalice la lista.



Extrapartidaria



Rubén Cabrera, apoderado del PJ, dijo que la referente de Patria Grande puede ser precandidata del Frente de Todos en calidad de extrapartidaria. “La carta orgánica del PJ lo admite y en general las de los otros partidos de la coalición también”, informó.



Recordó que el espacio que postula a la nieta de Arturo J. e hija de Luis F. Etchevehere deberá reunir y acreditar dos mil avales de afiliados a cualquiera de los diez partidos que integran la alianza: Partido Justicialista; Partido Movimiento por Todos; Partido Frente Grande; Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo; Partido Frente Entrerriano Federal para el Trabajo, la Producción y la Justicia Social; Partido Compromiso Federal; Partido Unión Popular; Partido del Trabajo y el Pueblo; Partido Comunista de los Entrerrianos; Partido Solidario.



“Podrán acercar la lista y los avales hasta las 12 de la noche del 24 de julio, en la sede del Partido Justicialista”, recordó Cabrera el cronograma electoral en curso.

“No le conozco trayectoria política a Dolores Etchevehere. No me animo a opinar sobre las posibilidades de cumplir con los requisitos. Tendrá que conseguir un apoyo importante dentro de algunos de los partidos de la alianza”, dijo y dio detalles del mecanismo de presentación de las firmas.

“Hay que cumplir con un requisito de carga de todas las firmas en la página web de la Cámara Nacional Electoral. Es una cosa muy seria. Imposible truchar nada. Se sube un formulario específico y una vez cargado no se puede modificar más”, ilustró acerca del trámite.

Minoría

Si la opción fuera la interna en el peronismo, se acotan los márgenes de acceso a una banca para Dolores.

Es que el PJ no prevé la integración de minorías en las listas, con lo cual sólo ganando la elección a la lista de Bordet podrá acceder al Congreso.

Esto sucede así porque la carta orgánica del PJ se ha constituido, otra vez, en el estatuto que rige la dinámica del Frente de Todos. Aun perdiendo por un voto, el peronismo no ha contemplado que los derrotados puedan ser parte de la propuesta para la elección general.

Fuente: Página Política