La agenda y el eje de campaña de los candidatos

uego de la oficialización de las listas que competirán en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre próximo en la provincia, INFORME DIGITAL contactó al primer precandidato de cada propuesta para conocer sus ejes de campaña, las estrategias en cuanto a los territorios que recorrerán y el modo de transmitir el mensaje teniendo en cuenta el marco de pandemia que se atraviesa.



La consulta común de INFORME DIGITAL a cada primer precandidato de cada lista fue:



1- ¿Dónde piensan arrancar la campaña?



2- ¿Cuál será el eje de la campaña?



3- ¿Tienen pensando cómo sustituir los actos masivos, que por la pandemia sería un riesgo?



Frente Entrerriano de Todos



La lista es encabezada por Enrique Cresto, seguido por Carolina Gaillard, Tomás Ledesma, Brenda Ullman y Lucas Larrarte.





Desde el área de prensa de Enrique Cresto, si bien están esperando para tomar decisiones en conjunto para toda la campaña, anticiparon de manera exclusiva a INFORME DIGITAL que en la primera etapa se combinarán actividades institucionales con actividades políticas, con el predominio de la figura del gobernador.



Esto posiblemente esté sujeto a modificaciones tras el anuncio presidencial de que los funcionarios nacionales que son precandidatos deberán dejar sus cargos.

Julio, 2021 Cresto debe dejar su cargo nacional





No obstante, adelantaron que realizarán actividades institucionales y de campaña este jueves en La Paz y el viernes en Concordia. Cada candidato desarrollará su propia agenda. En el caso de Cresto, su fuerte en la campaña será la obra pública vinculada al agua y saneamiento, por lo que seguirá recorriendo los trabajos que se vienen llevando adelante en el territorio entrerriano.

En el inicio de de la semana compartió un acto junto al presidente Alberto Fernández y con el ministro Ferraresi donde se anunciaron más de 600 viviendas en Concordia y este miércoles se reunió con intendentes vecinalistas de Entre Ríos acompañado por el ministro Katopodis.

Luego, acompañamos a los jefes comunales de nuestra provincia en un encuentro que coordinamos con el Ministro @wadodecorrido.



Avanzamos en definiciones y acciones que se traducirán en obras, empleo y desarrollo en cada una de las localidades representadas en estas reuniones. pic.twitter.com/CB3Gx9FRzK — Enrique Tomás Cresto (@EnriqueCresto) July 29, 2021

2- El eje de campaña será la gestión, mostrar todo lo que se ha hecho en la articulación con el gobierno nacional y la importancia de consolidar este rumbo beneficioso para la provincia, en comparación con lo que no se hizo o se dejó de hacer en la gestión de Mauricio Macri.



Habrá un mensaje donde prevalecerá la unidad, la esperanza y el mensaje positivo de que en la medida en que se incrementan los niveles de vacunación se está saliendo de la pandemia, y esto posibilita también, junto a otras medidas que se han tomado como la generación de empleo a través de la obra pública, la reactivación económica.

La recuperación económica a través del fortalecimiento de la economía, principalmente de los sectores medios y la salud, con la vacunación que posibilita fortalecer los sistemas sanitarios y que la gente se sienta más protegida y más contenida ante la pandemia.

3- El Zoom será una herramienta de campaña, para cuidar los protocolos y están descartados los actos masivos que son típicos del folclore peronista. Las redes sociales serán utilizadas para diseminar el mensaje.

No está previsto un lanzamiento de campaña entendido como acto masivo, pero sí una jornada de trabajo con los candidatos, intendentes, ministros, un ámbito institucional de trabajo para una puesta en común de lo que se ha hecho, además de estimular y fortalecer el compromiso de cada actor con la campaña y con la necesidad de obtener buenos resultados en campaña.

Interna de Cambiemos, ahora denominada Juntos por Entre Ríos

En la interna de Juntos por Entre Ríos competirán tres listas luego de que se dieran de baja la cuarta opción, que tenía como candidata a Carina Ivascov.

La lista Juntos respondió a la requisitoria de INFORME DIGITAL a través de su primer precandidato a diputado nacional a Rogelio Frigerio. La opción la completan Marcela Ántola, Atilio Benedetti, Nancy Ballejos y Mauricio Davico.





1- La campaña arrancó este lunes y martes por el sur de la provincia: Islas, Ceibas, Ibicuy, Villa Paranacito. Este miércoles el departamento Gualeguaychú; jueves Gualeguay y viernes Concepción del Uruguay.



2- Nosotros creemos que hay que estar cerca de los entrerrianos, recorremos la provincia y escuchamos cara a cara sin intermediarios, y eso nunca dejamos de hacerlo porque estamos convencidos de que es la única forma de conocer de primera mano cuáles son sus preocupaciones y sus sueños. Un eje principal es fortalecer el diálogo y buscar consensos.

Es indispensable mantenernos juntos, tender puentes y trabajar en equipo para encontrar las mejores soluciones a los problemas que afectan a los argentinos y entrerrianos. Debemos aplicar el sentido común.

En un momento tan complicado para nuestro país y nuestra provincia, es el sentido común el que nos debe unir a los entrerrianos. Todos debemos compartir la convicción de que tenemos que hacer algo para que las cosas cambien.

Necesitamos crear una alternativa en donde los entrerrianos sean parte y que juntos podamos avanzar -de una vez por todas- hacia el camino del trabajo, del desarrollo y el progreso. Debemos hacerlo con esfuerzo, con trabajo y con educación para cambiar la realidad. La forma de hacerlo es principalmente con propuestas y no con chicanas.

Con la firma de este compromiso estamos dando el primer paso. Es una forma concreta de demostrar que, con sentido común, podemos empezar a sacar del estancamiento de nuestra provincia. — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) July 28, 2021

3- Esta es una campaña atípica, tenemos que cuidarnos todos, claramente esta pandemia nos llena de incertidumbre y de miedos, pero tenemos que hacer campaña, porque tenemos cosas trascendentales para difundir y contarle a los vecinos. Tenemos que redoblar los cuidados. Las recorridas van a tener las medidas de seguridad correspondientes, de distancia y capacidad. Será importante la presencia en medios de comunicación y en redes sociales.



La lista Entre Ríos Cambia está encabezada por el intendente radical de Chajarí Pedro Galimberti, a quien secundan Mariana Salinas, Darío Schneider, Flavia Pamberger y Ramón Cornejo.





1- El lanzamiento se realizó este martes en una conferencia de prensa en la ciudad de Concordia, donde estuvieron presentes los tres primeros candidatos titulares que competirán en las primarias del 12 de septiembre.

Tenemos previsto en estos días, hasta el 10 de septiembre, que se puede hacer la campaña, hacer un recorrido de todos los departamentos de la provincia con especial énfasis en la localidad de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

2- Hay dos ejes de campaña. En el plano nacional ponerle un límite al kirchnerismo. En el plano provincial, vamos a tratar de visibilizar los problemas que tanto el gobierno nacional como el provincial no quieren mostrar.

En ese sentido, vamos a hablar de educación, de la salud, de la gestión de la pandemia, de la situación del IOSPER, de la producción y sobre todo los caminos de la producción, los caminos en todo lo que implica un trabajo de Vialidad Provincial. Vamos a hablar del problema estructural de la Caja de Jubilaciones y vamos a incorporar a nuestro discurso los síntomas de agotamiento de 20 años de gestión de gobierno peronista que se van a cumplir ahora en 2023.

Nos encontramos con @ManesF ????. Nos expresó su apoyo para seguir fortaleciendo #Juntos nuestro espacio. Con @DarioSchneider5 seguimos viajando a cada rincón para hacer que Entre Ríos cambie. Los entrerrianos vivir mejor.#JuntosPorEntreRios #EntreRiosCambia pic.twitter.com/8aSfLjyNeU — Pedro Galimberti (@pjgalimberti) July 29, 2021

3- Vamos a articular un trabajo de despliegue territorial en el marco de las condiciones que impone las restricciones de la pandemia, manteniendo reuniones no solamente con militantes y dirigentes, sino también con distintas organizaciones a lo largo y a lo ancho de la provincia, y después fundamentalmente el énfasis va a estar puesto en el trabajo de comunicación a través de los medios digitales y las redes sociales.



La lista Adonde vamos, que lleva a como precandidatos Carlos González, María Cristina Audisio, Rubén Amaya, Nuria Miño y Luis de Mattia.





1- Vamos a arrancar acá en Paraná. No por casualidad, sino porque hemos advertido que el resto de las listas no han tenido en cuenta Paraná para tener integrantes en sus listas, es una asignatura pendiente. Parece que Paraná no califica porque es castigada.



Luego vamos a hacer la provincia entera, iniciando por las ciudades de las que tenemos precandidatos en la lista, pero la recorreremos completa.

2- Nosotros no podemos entender ni perdonar, en términos electorales, que Entre Ríos sea la tercera provincia más pobre. Esto me parece que en una lectura incorrecta de quienes han manejado la provincia.

Como ejes transformadores que vamos a llevar al Congreso, tenemos pensado: Pobreza; Economía, con una ley de economía del conocimiento; Turismo, que es un eje crucial porque nos aporta recursos desde otros lugares, recursos genuinos; Agroalimentos, tenemos una provincia riquísima, pero para eso tenemos que mejorar el modo en que se administran ciertos recursos; Energía, pagamos el doble que otras provincias, por lo que los productores se van a otras provincias, por los altos costos y la Plena ocupación del valor agregado, no puede salir madera sin procesar, soja a granel, trigo. No, hay que agregarle valor.

3- Afortunadamente la era digital nos ayuda y nos ofrece variables. Con los cuidados correspondientes vamos a materializar encuentros presenciales, pero elegiremos parque y lugares abiertos.

Izquierda

(R)Evolucionemos la izquierda, lista que encabeza Nadia Burgos, José Raúl Lemes, Sofía Cáceres Sforza, Pablo Amarillo y Marianela Valdez.





1- El punto de partida va a ser por la costa del Paraná y Paraná específicamente. Como siempre acostumbramos, a pulmón y con mucho esfuerzo militante, vamos a recorrer todos los barrios y lugares de trabajos, en toda la provincia, para poder difundir nuestras propuestas obreras.

Lejos de contar con el aparato de los partidos tradicionales, nuestra campaña refleja el esfuerzo de los trabajadores que componemos la lista. Y así, una vez más, queremos ser una tercera fuerza que sobrepase por izquierda la falsa grieta que existe en el país.

2- En momentos de crisis económica, social, ecológica y de salud, invitamos a (R)evolucionar la política. Entendemos que la política vieja, la de la casta que se rota de manera permanente en diversos cargos, de los mismos partidos o coaliciones del régimen, me refiero al Frente de Todos y Juntos por Entre Ríos, no va más.

Son ellos los responsables de que nuestros salarios se transformen en ingresos de pobrezas; son ellos los responsables de que hoy vivenciemos una crisis ecológica que compromete nuestro Río Paraná como consecuencia de un modelo productivo contaminante; son ellos los responsables de priorizar las ganancias del 1% y el pago de una deuda externa fraudulenta en contraposición de los intereses de la mayoría.

Por lo dicho es que entendemos que, hoy más que nunca, es sumamente necesario dar vuelta todo y hacer que los trabajadores lleguen al Congreso. Es hora que se terminen los privilegios políticos.

En #EntreRios quienes luchamos contra los pactos de poder, contra el agronegocio sabemos que esa lucha es también contra los Cresto. Se cierra otro cuento más, lleno de humo y falsas épicas.

?????????Hoy más que nunca con él @MST_EntreRios (R)Evolucionemos la política ????????? https://t.co/Oo4atkm1nj — Nadia Burgos (@NadiaGBurgos) July 24, 2021

(R)evolucionar la política para nosotros es convertir a esta, nuevamente, en una herramienta para que las mayorías podamos decidir los destinos del país. Somos los trabajadores, la juventud y las mayorías populares quienes tomar las decisiones y esto sólo se puede lograr expulsando a los políticos millonarios, empresarios y burócratas sindicales de los lugares de poder.



3- Tenemos protocolos para el cuidado de nuestra salud en tiempos de pandemia. Y nuestra campaña también va a continuar insistiendo en la liberación de las patentes de las vacunas para que todos podamos acceder, de una forma más temprana, a una vacunación completa y no de una sola dosis.

El cuidado de la gente, en los marcos de la campaña electoral, sólo se puede dar a través de lo que sostenemos nosotros: poner la salud por encima de las ganancias de los laboratorios privados.

Socialistas

La lista Podemos Entre Ríos tiene a Juan Manuel Rossi como primer precandidato, acompañado por Natalia Noacco, Darío Báez, Fernanda Sanzberro y Gastón Buet. Rossi





1- Nosotros vamos a rotar de manera permanente, dos o tres días en Paraná y 4-5 días fuera de la ciudad. Fundamentalmente nuestro eje de campaña va a ser el Ambiente y la cuestión de los emprededores y los productores. Entonces vamos a ir a visitar a la gente en los lugares de trabajo y también vamos a ir a visitar a los puertos, cuestiones estructurales, la represa Salto Grande, cuestiones de humedales, la región del Delta y por supuesto algunos emprendimientos sociales también. Nuestro eje de campaña es visitar a la gente en sus lugares de trabajo, porque entendemos que la están pasando mal y hay mucho para conocer y para aportar desde el Congreso de la Nación.

2 - Ambiente, Producción y también el federalismo y temas como Género, feminismo, también tenemos una agenda de laburo. Cosas más concretas serían Ley de humedales, el tema de la hidrovía y los puertos, y la cuestión de la represa Salto Grande, nos parece fundamental porque pagamos la energía más cara del país, tanto los productores como los consumidores residenciales.

Nosotros decimos que hay que hacer una hidrovía federal y Entre Ríos tiene que ser socio en la administración, para que la producción salga de acá y tengamos una provincia más rica. Y ahí ofrecer mejores servicios, mejor infraestrcutura, mejores salarios, mejores jubilaciones, etc.

Entendemos que la concesión que termina ahora después de 25 años es una oportunidad histórica para poder ampliar los puertos y generar el mejor acceso hacia ellos para poder conectar Entre Ríos con el mundo.

Audio Rossi

Sobre humedales, y fundamentalmente en la región Delta del Paraná, que es un área gigantesca y a Entre Ríos le corresponde el 80% de toda la región sobre el río Paraná, nosotros ahí decimos: primero que en 2013 y 2016 en los gobiernos de Cristina y de Macri se aprobaron en el Senado por unanimidad leyes de humedales, pero que después se frenaron en Diputados y perdieron estado parlamentario.



Es importante que haya una ley de humedales que defina lo que significa, que defina el término humedales para poder inventariarlos, saber cuántos son, qué cantidad son en el país y luego poder ordenarlos territorialmente y regular el uso del agua, de la tierra y las actividades productivas. Y por supuesto prohibir la quema indiscriminada, los desmontes, los canales, las rutas, el decaimiento de todas estas cuestiones. Y en función de eso, en la provincia, entendemos que debe darse una planificación para ver qué ganadería hacer, qué pesca hacer, etc.



Sobre energía: es una locura que paguemos la energía más cara del país, teniendo Salto Grande en aguas entrerrianas. Así que la idea va a ser laburar por una ley que pueda equiparar el precio de venta de energía mayorista de Salto Grande con el resto de las centrales energéticas del país.

De esa manera vamos a tener mayor ingreso en la provincia por regalías, y así poder destinarlo a los productores, a los emprendedores, a todos aquellos que generan riqueza, las economías regionales. Salto Grande tiene planes de modernización a 10-15 años, y entendemos que en esos planes es fundamental que se le incorpore la perspectiva ambiental.

Hay que empujar para meter profesionales, trabajadores con cabeza ambiental, que tengan una mirada entrerriana que implique no descender la producción pero tampoco seguir contaminando.

3- Nosotros somos super responsables en eso y vamos a hacer actividades de campaña con la gente que se permita en cada ciudad en función de la legislación o lo que se haya definido los municipios y vamos a estar mucho en la calle y en los lugares de trabajo y lugares abiertos.

La lista Juntos somos más compuesta por Juan Carlos Meillard, Graciela Brafa, Francisco Padula, Natalia Hernández Ceballos y Carlos Massa, expresó la requisitoria de INFORME DIGITAL a través de su primer precandidato.





1- La campaña arrancará el 9 de Agosto en un zoom dónde habrá Vecinalistas, integrantes de partidos provinciales y nuestra corriente Socialista. Será 100% mediática y por redes.



2- Tendremos varios ejes de campaña, y tenemos una propuesta electoral que puedo pasarte como documento: pero la idea central es revalorizar las problemáticas de la ciudadanía que entendemos se han alejado de los intereses de mucha de la dirigencia actual.





3- No abra actos masivos. Será boca en boca. Redes y visitas puntuales.

Partido NOS y Partido Conservador Popular



“Entrerrianos por la Vida, el Trabajo y la Libertad”: Miriam Muller, Sebastián Iglesias, Lilliana Salinas, Ricardo Mathé y Mariela David.





1.- La presentación oficial de la lista se realizó el domingo pasado en la Ciudad de Villaguay. Contamos con la presencia del Referente del Partido NOS el Dr. Juan José Gómez Centurión.

El lanzamiento de la campaña la realizaremos en Villa Libertador San Martín. Representa el espíritu de federalismo, y producción conjunta de campo y ciudad. Logrando la excelencia en los dos ámbitos. Eso es lo que queremos proponer y por eso vamos a arrancar desde allí. Además de que como Centro de salud ha vivido tiempos difíciles en la pandemia, queremos ir a darles las gracias por su labor y reiterarle nuestro apoyo en la delicada e injusta posición que nos han puesto con la ley del aborto y la imposibilidad de objetar conciencia Institucional

2- Como base de todo, el respeto y protección de toda vida, el trabajo de todos los entrerrianos, la defensa del campo y la producción (PyMes y emprendedurismo), la baja de impuestos, la reducción del gasto de la política, la lucha contra la corrupción, la seguridad, salud, discapacidad, educación y el rescate de los valores de la entrerrianidad.

Conociendo a Nuestros Candidatos

Me llamo Miriam Muller, soy Mamá de Abril y Gerónimo. Abogada, Mediadora. Fui profesora Universitaria en la UBA, UCA. Trabajadora e investigadora para la Paz, Presidente del Partido NOS. Defensora de las dos vidas. #Elecciones2021#EntrerriaNOS pic.twitter.com/DoGEj6spPh — NOS Entre Ríos (@NOS_entrerios) July 28, 2021

3- No pensamos hacer reuniones en lugares cerrados, tenemos planificado de tener un acercamiento con las personas en forma directa, en lugares públicos, con las debidas nomas sanitarias. Más allá de las diferencias respecto de los principios y los valores con los demás espacios políticos, no contamos con exuberantes fondos que nos permitan llegar a distintos lugares. Uno de nuestros principios es la austeridad, por lo que cada vez que salgamos a hacer campaña, vamos a tratar de compartir la realidad, la cotidianeidad de cada entrerriano, con las debidas medidas de protección sanitaria.



¿Vergüenza?

La precandidata Lucia Varisco no supo qué contestar y prefirió el silencio. Desde sectores internos del ex MUR que lideró su padre, se indicó a INFORME DIGITAL que “tal vez por vergüenza de ir un Varisco en contra de la UCR es que prefiere el silencio”.

Varisco encabeza la lista “Adelante Entre Ríos”, seguida por Daniel Pross, Alejandra Esnaola, Alexis Altuna y Julia Calleros.