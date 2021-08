Dolores dijo que Cresto no es Bordet

E

l medio Página 12 publicó una nota de opinión titulada Dolores Etchevehere: ¿Por qué no seré candidata en Entre Ríos?, donde la entrerriana se expresa en cuanto a su acuerdo político con Enrique Cresto, a quien distingue del gobernador Bordet. “No es un pusilánime que tiembla y acata como lo hizo el actual gobernador cuando Etchevehere le daba órdenes desde la banquina de la ruta”, escribió.



“También lo apoyamos (a Cresto) porque del otro lado está el macrismo”, agregó.

“Cresto no es Bordet. No es un pusilánime que tiembla y acata como lo hizo el actual gobernador cuando Etchevehere le daba órdenes desde la banquina de la ruta, el mismo gobernador que no se animó a frenar una horda armada que amenazó de muerte a una mujer pero sí a enviar 150 policías para meterla presa. También lo apoyamos porque del otro lado está el macrismo”, menciona en la nota la hermana de los Etchevehere.



Lo que dice el archivo Julio, 2021 Etchevehere selló acuerdo con Cresto

Por otra parte, también habló del primer precandidato a diputado nacional de Juntos. “Rogelio Frigerio no es tan descarado como Luis Miguel Etchevehere. No tiene esa tonadita de patrón de estancia, es cierto”, dijo, y agregó: “Sin embargo, fue partícipe necesario de la mayor estafa de la historia contemporánea argentina: el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional por 45 mil millones de dólares. Esta estafa tiene muchos puntos en común con el modus operandi típico de los Etchevehere corruptos: tomar deuda pública para llenar bolsillos privados”.



"Frigerio, así como es, hablando bajito, forma parte de la misma banda. A Frigerio no le gusta Entre Ríos, está incómodo, solo hay que observar cómo camina, nada más", opinó.

También sostuvo que el exministro del macrismo “ve a nuestra provincia como un espacio para reafirmar un poder que no tiene otro fin que hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres”.



