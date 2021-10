Cresto convocó a la militancia para revertir el resultado

E

l candidato a Diputado Nacional Enrique Cresto participó el domingo a la noche del acto del Día de la Lealtad Peronista realizado en la plaza General Ramírez de Concepción del Uruguay, con la presencia del Intendente Martín Oliva.

También estuvieron presentes el Senador Provincial Horacio Amavet, el Presidente del IAPV Marcelo Bisogni, el Presidente de CARU José Eduardo Lauritto, el presidente del Instituto Portuario de Entre Ríos, Carlos Schepens, intendentes del Departamento Uruguay, dirigentes gremiales y partidarios, agrupaciones y militantes.

Muchas gracias al compañero intendente @MartinHOliva, a las agrupaciones, a las organizaciones gremiales y a la militancia uruguayense por esta enorme demostración de unidad y compromiso en una de las fechas más importantes en la historia del Movimiento Justicialista.?? pic.twitter.com/m2sDOd8bI7 — Enrique Tomás Cresto (@EnriqueCresto) October 18, 2021

“Sabemos que el triunfo en la provincia y los buenos resultados de las elecciones se construyen de ciudades como Concepción del Uruguay, así como también desde Concordia” inició su discurso el titular del ENOHSA, destacando que estaba acompañado de su padre y presidente del PJ Concordia, Juan Carlos Cresto.

“Para mí es un honor encabezar la lista del peronismo, es una enorme responsabilidad. Por ahí alguno me dijo ‘pero que patriada haber aceptado en esta que es tan difícil’. Compañeros, difícil fue la de los 30 mil desaparecidos, difíciles fueron la de nuestros mártires, de aquellos que lucharon para que nuestro movimiento sea de los movimientos más importantes del mundo”, afirmó Cresto y repasó los dirigentes peronistas que conoció y las agrupaciones presentes.

No obstante, el candidato del Frente de Todos afirmó que “nos toca una época difícil, la pandemia ha hecho estragos en el mundo y por supuesto también que han perdido la mayoría de los oficialismos a nivel mundial porque la gente está triste y porque nosotros como peronistas no pudimos desarrollar lo que venimos a hacer que es la grandeza de la Patria. No pudimos desarrollar en plenitud nuestras 20 verdades, nuestras 3 banderas, pero también estoy aquí por lo que mi padre y mi abuelo me han enseñado. Yo he visto como hay muchos que especulan, otros que la balconean, y siempre en nuestra historia pasó eso”.



“Pedirle a ustedes que nos ayuden, que nos den una mano porque es difícil para nosotros lograr convencer, persuadir o explicar o hacer ese trabajo militante”, dijo Cresto.

“Acá no se está jugando una lista de candidatos –continuó Cresto–, los candidatos ya están. El peronismo eligió de esta manera los candidatos aparte. Tenemos que tener la responsabilidad de dejar todo en la cancha, de dejar todo de acá al 14 de noviembre. Pero también pedirle a ustedes que nos ayuden, que nos den una mano porque es difícil para nosotros lograr convencer, persuadir o explicar o hacer ese trabajo militante”.







Diálogo con Cristina



“Desde el 2003 al 2015 fue la segunda mejor etapa de la historia argentina después de la época dorada del 46 al 55. Y esto lo pude hablar con nuestra líder, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, contó Cresto y detalló: “Le dije, cuando vos te fuiste a mí me tocó ser intendente de Concordia, y es una ciudad que cuando gobierna la derecha no tiene piso para caer, así como en estos gobiernos no tiene techo para crecer, y le dije que por no haber convertido en leyes las grandes conquistas que tuvimos entre el 2003 y el 2015, nos citaban a la reunión de la liga de intendentes y nos avisaban que nos dejaban sin el fondo de la soja, sin el plan remediar, sin el conectar igualdad”.



“El desafío en esta elección es tener un Congreso en el que podamos transformar en políticas de estado las buenas políticas públicas del peronismo”.

Pedido a los gremios



Por último, el candidato del Frente de Todos hizo un pedido a los gremios: “Es fundamental que el movimiento obrero organizado esté unido, se lo dije a los secretarios generales de los diferentes gremios a nivel nacional, los de la UOCRA, los de la UOM, lo de UPCN. Es fundamental que los secretarios generales le mande cartas a sus afiliados contándole que el ATP existió porque hubo un gobierno nacional que se ocupó de su sueldo, para que no cierren esas empresas, lo mismo que el Repro, lo mismo que cada una de las acciones que el gobierno lleva adelante. Y es a través de la militancia de ustedes que vamos a llegar a cada vecino”.