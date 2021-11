Bordet milita el voto contra los porteños

E

ste miércoles el gobernador se sumó a la recorrida de campaña del Frente de Todos de cara a los comicios legislativos del próximo 14 de noviembre. En Paraná, llamó a militar “voto a voto”, insistió que los porteños que vinieron “no van a volver más acá y encima, después de las elecciones, se toman un mes de vacaciones y se van a Buenos Aires”.

“Pareciera que esta gente no gobernó el país. Pero no hay que olvidar que gobernaron la Argentina, y la dejaron en ruinas”, dijo el gobernador sobre Juntos por el Cambio.

El formato elegido por el Frente de Todos para cerrar su campaña de cara a las elecciones legislativas fue el de alrededor de 1000 caminatas simultáneas en toda la provincia que fueron transmitidas a través de las redes sociales.

La actividad terminó con una conferencia de prensa federal encabezada por el gobernador Gustavo Bordet, el candidato a diputado nacional Enrique Cresto y los candidatos peronistas en diferentes ciudades entrerrianas.

Encabezada por el gobernador Gustavo Bordet, que participó de la caminata que finalizó en el barrio Pancho Ramírez de Paraná, la jornada contó además con la presencia del candidato a diputado nacional Enrique Cresto recorriendo todas las seccionales de la capital del citrus junto al intendente Alfredo Francolini, legisladores, concejales y militantes peronistas.

Cresto caminó los barrios concordienses.

El primer candidato del Frente de Todos sostuvo que "ahora que estamos saliendo de la pandemia, que el país está avanzando, no podemos permitir que los mismos que endeudaron al país e hipotecaron el futuro de los argentinos le pongan freno a este crecimiento”.



La actual diputada y candidata a la reelección en esa banca, Carolina Gaillard estuvo por la mañana junto a la vicegobernadora Laura Stratta realizando actividades Victoria. En la tarde, la candidata se sumó a la caminata encabezada por el intendente Martín Oliva en Concepción del Uruguay.

En tanto, Tomás Ledesma hizo lo propio en Paraná, junto al intendente Adán Bahl y el gobernador Gustavo Bordet, además de legisladores y legisladoras, concejales y militantes de la seccional cuarta. Brenda Ulman desarrolló actividades en Federal junto al intendente Gerardo Chapino y la senadora Nancy Miranda.

Lucas Larrarte recorrió las barriadas de su ciudad, San Salvador, para trasladarse luego a Villaguay y sumarse a la conferencia de prensa junto a la intendenta Claudia Monjo y el senador Adrián Fuertes.

Imágenes de esas localidades, Las Cuevas, Nogoyá, San Jaime de la Frontera, Gualeguaychú, La Paz y San Gustavo, entre muchas otras, se pudieron observar en durante la transmisión. Las comunicaciones con diferentes puntos de la provincia se fueron intercalando con entrevistas a funcionarios y funcionarias que analizaron los indicadores de reactivación económica e inversión pública para generar trabajo de calidad.



Hoy se realizaron mil caminatas por los barrios de toda la provincia lo que augura un gran acto eleccionario para el próximo domingo del Frente @todos_entrerios.

El mandatario, luego de la recorrida por inmediaciones de Pancho Ramírez, se encargó de hablarle a la militancia respecto de la elección que en Entre Ríos definirá cinco nuevas bancas para la Cámara de Diputados de la Nación.



El mensaje del gobernador atravesó varios momentos, empezando por el agradecimiento a la militancia y a la vez apuntando a la oposición, pero sin nombrar al referente de la lista de Juntos.

“Es una gran alegría haber cumplido con nuestros vecinos durante la pandemia que fue cuidarlos y ahora poder encontrarnos con toda la mística peronista y darle una mano a aquel vecino que todavía está indeciso o tiene alguna duda”, destacó desde un escenario montado para la ocasión.





“Yo les aseguro que toda esta gente que vino de Buenos Aires, no los van a ver nunca más acá. Y encima, después de las elecciones se toman un mes de vacaciones, y se van a Buenos Aires”, remarcó.



Bordet: " A esta gente de Buenos Aires no los ven más".

“Pareciera que esta gente no gobernó el país. Pero no hay que olvidar que gobernaron la Argentina, y la dejaron en ruinas. Tenemos que dar un triunfo contundente. Esto se gana con militancia. Esto se gana cara a cara, voto a voto. No tenemos los grandes medios: salimos puerta a puerta, casa por casa”, arengó Bordet.

El mandatario habló de la dificultad que significó gobernar en un contexto de pandemia, aunque hizo saber que esa realidad está cambiando. “Son tiempos que quizá no son fáciles. Nadie se prepara para gobernar en una pandemia. Estamos saliendo, y eso se ve en los indicadores económicos, hay una economía que crece, porque hay un gobierno que prioriza por dónde tienen que pasar las políticas, en beneficio del pueblo".



En este marco, señaló que "cuando esto no es así, aparecen los grupos económicos que encuentran en la oposición sus representantes, que vienen con un modelo de usura, de endeudamiento, y de empobrecimiento”.

#LaCaminataDeTodos ????????? • Cerramos la campaña del Frente de @todos_entrerios con 1000 caminatas simultáneas en toda nuestra provincia.



“Por eso, hay que decirles a los vecinos de cada barrio, de cada ciudad, que confíen en nuestros candidatos. El peronismo nunca defraudó al pueblo. Ellos demostraron lo que son. Nosotros, con pandemia en el medio, pusimos de nuevo el país de pie. Esto es para adelante: vienen tiempos donde la recuperación económica y del salario de los trabajadores, va a permitir que la gente viva mejor”, enfatizó Bordet ante los vecinos, a quienes instó a militar el voto a voto.



Caminar la provincia



Bordet recordó que con la propuesta del FdT se recorrió toda la provincia, escuchando los reclamos y las necesidades de los entrerrianos. “Y eso sirve para que cada reclamo lo transformemos en acciones de gobierno para solucionar los problemas de la gente. Y eso lo vamos a lograr, porque sea cual sea el resultado, el lunes vamos a estar trabajando”, explicó.



“Pudimos recuperar Paraná. Conocí Paraná cuando Julio ( Solanas) , cuando Blanca ( Osuna) , gobernaron la ciudad, o con un intendente como Beto (Bahl) que retoma la senda de crecimiento", repasó tras conseguir volver al municipio de la capital entrerriana.

"Pero para continuar con el crecimiento, es importante tener un triunfo en estas elecciones legislativas, para tener más obras, para gestionar más inclusión social, más salud, más trabajo para nuestros jóvenes, para que nuestros jubilados puedan vivir con dignidad. Porque estos diputados que llevamos, están para defender los derechos”, concluyó.